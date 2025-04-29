يمنيون في مصر.. تعلّموا وتاجروا وربحوا

منذ توتر الأوضاع فى اليمن، فتحت مصر أبوابها لآلاف اليمنيين الفارين من بطش الحروب والنزاعات، للعيش فى أمان، وبدأت فى تقنين أوضاعهم مع توتر الصراعات فى مناطق أخرى فى المنطقة. يعيش اليمنيون فى مصر دون تفرقة عن أشقائهم المصريين، إذ سهّلت الدولة لهم إجراءات اللجوء، كما فتحت لهم جميع الخدمات كالتعليم والصحة والتجارة، وأصبحوا جزءاً من المجتمع المصرى، فى انتظار أن تستقر بلدهم وأن يعودوا إليه حاملين فى جعبتهم «حباً ومودة وجميلاً لن ينسوه لمصر».

يقول فهد العريقى، رئيس الجالية اليمنية فى مصر، إن مصر استقبلت عشرات الآلاف من اليمنيين منذ سنوات طويلة، ونعتبرها بلدنا الثانى، ولسنا لاجئين فقط، بل أيضاً يسافر الآلاف إلى مصر للدراسة والعلاج والسياحة، فهناك أكثر من عشرين رحلة طيران من اليمن إلى مصر أسبوعياً، ومنذ الحرب فى مارس 2015، استقبلت مصر الكثير من اليمنيين.

يتحدث «فهد» عن الحياة فى مصر قائلاً: «الحياة فى مصر مستقرة وخاصة حالة الأمن والأمان التى يلمسها ويعيشها اليمنيون والعرب فى مصر، وقدمت مصر كل العون والمساعدات والتسهيلات لليمنيين فى أغلب المجالات المعيشية والدراسية والعلاجية والسياحية».

يقيم «فهد» فى مصر منذ عام 2010، وتم تعيينه مديراً للطيران اليمنى فى مصر، ويقول: «استكملت إقامتى فى مصر بسبب قيام الحرب ولم أعد إلى اليمن منذ هذا الوقت».

وبحسب رئيس الجالية اليمنية، فالدور المصرى معروف تاريخياً وملموس وعشنا عشرات السنين فى استقبال واستضافة اليمنيين والعرب، وأتمنى أن تظل مصر واحة الأمن والأمان، وأن تكون وجهة وقبلة السياحة العربية والإسلامية والعالمية.

وليد على، يمنى يعيش فى مصر منذ نهاية عام 2012، يتمتع بإقامة دائمة ولم يغادرها فى أى وقت منذ أن عاش بها، يقول: «لو تحدثنا سنين عنها لن نوفى حقها، والشعب المصرى دائماً مضياف ويرحب بنا فى كل مكان ولم نلقَ إلا كل ترحاب وقبول وتسهيلات سواء فى المدارس أو الصحة».

تتمتع العلاقات بين الشعبين المصرى واليمنى بجذور عميقة وعلاقات تاريخية، إذ تعلم الكثير منهم فى المدارس والجامعات على أيدى مصريين، بحسب «وليد»، مضيفاً: «هناك تسهيلات كثيرة لليمنيين فى مصر، وبعد الهجرات الأخيرة بسبب الحروب والنزاعات فى المنطقة تقلصت الخدمات وأصبح هناك تقنين للاجئين وهو حق لمصر ونحترم هذا الحق ونؤيده».

يتمتع اليمنيون فى مصر بالدراسة فى المدارس والجامعات المصرية، كما تفتح المستشفيات الحكومية أبوابها لجميع اليمنيين فى مصر، يضيف «وليد»: «نُعامَل كمصريين فى المستشفيات الحكومية وليس هناك أى فرق بين مصرى ويمنى، وهو أمر منذ سنوات طويلة، فمصر دائماً تقدم الكثير لكل الشعوب العربية».