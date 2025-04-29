وزير العمل: تغيير اسم الوزارة يعكس مرحلة جديدة تتوافق مع العصر الحديث

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «وزارة العمل» جاء ليتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية التي تقتضي توازنًا في الاهتمام بين العامل وصاحب العمل، موضحًا أن الاسم القديم كان يركّز على القوى العاملة فقط، بينما المفهوم الحديث لوزارة العمل يشمل الطرفين كما هو متبع عالميًا.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

وأضاف جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc»، أن هذا التغيير يعكس توجه الدولة الجديد وحرصها على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم الآن أيضًا بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير مناخ عمل عادل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على حضور احتفالات عيد العمال سنويًا، ما يعكس احترام الدولة وتقديرها لجهود العمال، لافتًا إلى أن احتفالات هذا العام تتضمن تكريمًا موسعًا للعمال وأحد رجال الأعمال، تأكيدًا على الشراكة بين الطرفين، ولإظهار أن الدولة تقف بجانب العامل المجتهد والمكافح وتقدّره.