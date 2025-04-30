جامعات تنتظم بها الدراسة دون تعليق أو تأجيل اليوم.. القائمة الكاملة

أعلنت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية تعطيل الدراسة فقط دون تعليق العمل اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما أعلنت غيرها انتطام الدراسة بمختلف قطاعاتها.

ووجَّه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل من عدمه وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الجامعات التي أعلنت انتظام الدراسة حتى الآن.

جامعة القاهرة

جامعك حلوان

جامعة عين شمس

الجامعات التي أعلنت تعطيل الدراسة

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف التكنولوجية

الجامعة المصرية الروسية في بدر

جامعة بني سويف الحكومية

جامعة أسيوط الحكومية

جامعة الإسكندرية الحكومية

الجامعة البريطانية في مصر في الشروق

جامعة الفيوم الحكومية

جامعة قناة السويس الحكومية

جامعة الجيزة الجديدة في اكتوبر

جامعة قناة السويس الحكومية

جامعتي المنصورة الحكومية والأهلية

جامعة بنهاالحكومية

جامعة جنوب الوادي الحكومية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة السويدي التكنولوجية

جامعة النيل الاهلية

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية في مدينة أكتوبر

جامعة الجلالة الأهلية في العين السخنك

جامعة العلمين في الساحل الشمالي

جامعة النهضة في بني سويف

جامعة بدر مدينة بدر

جامعة 6 أكتوبر في مدينة 6 اكتوبر

جامعة مطروح الحكومية

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة الدلتا الخاصة

الجامعة الألمانية في القاهرة

الجامعة الحديثة في المقطم

جامعة حورس في دمياط

جامعة المنوفية الحكومية

جامعة الزقازيق الحكومية

جامعة أسوان الحكومية

جامعة سيناء في العريش والقنطرة

جامعة الأزهر

الجامعة الفرنسية في مصر

جامعة طنطا الحكومية

جامعة سوهاج الحكومية

الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية

جامعة سفنكس اسيوط

الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية

جامعة كوفنتري العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

جامعة المنياالحكومية

جامعة الأقصر الحكومية

جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة

الجامعة المصرية الصينية

جامعة كفر الشيخ الحكومية