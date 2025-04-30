هل ظهرت امرأة جديدة؟.. سبب انفصال بيكيه عن صديقته كلارا بعد 3 سنوات

عاد اسم جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق وأحد أبرز مدافعي المنتخب الإسباني، إلى واجهة الجدل الإعلامي، ولكن هذه المرة ليس بسبب إنجاز رياضي أو تصريح مثير، وإنما على خلفية أنباء انفصاله عن صديقته كلارا شيا، بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، ومع تزايد التكهنات، تبرز معالم سيناريو مألوف، يتمثل في علاقة جديدة تلوح في الأفق، تمامًا كما حدث عند انفصاله عن شريكته السابقة، الفنانة العالمية شاكيرا.

امرأة جديدة في حياة بيكيه

قناة تيليسينكو الإسبانية كشفت أن بيكيه صاحب الـ38 عامًا، وكلارا شيا صاحبة الـ26 عامًا، أنهيا علاقتهما، وذلك بعد شهور من التوتر والخلافات، خاصة منذ انتقال بيكيه للعيش في ميامي، وهو المكان الذي يقيم به أبناؤه من شاكيرا، لكن الجديد في القصة، وفقًا لمصادر القناة، هو ظهور امرأة جديدة في حياة بيكيه، قد تكون السبب المباشر وراء الانفصال.

وبالفعل مثلما حدث في علاقته مع كلارا، رصد جيرارد بيكيه مؤخرًا في منطقة إنتر ميامي برفقة سيدة غير معروفة ذات شعر أحمر، شوهدت معه في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية، وعلى الرغم من غياب أي تصريحات رسمية من النجم الإسباني، فإن الصور التي التقطت لهما أثارت تساؤلات واسعة على مواقع التواصل، وسط ترجيحات بأنها علاقة عاطفية جديدة بدأت بالفعل.

تكرار لسيناريو الانفصال مع شاكيرا؟

الإعلام الإسباني لم يتردد في الربط بين هذه التطورات وبين ما حدث عام 2022، عندما انفصل بيكيه عن شاكيرا بعد علاقة استمرت 12 عامًا، تبين لاحقًا أن السبب كان دخول طالبة شابة في حياته، وهي نفسها كلارا شيا، التي تحولت من موظفة في شركة ترفيه يمتلكها بيكيه إلى شريكته العاطفية.

عاشت كلارا إلى جانب بيكيه حياة متنقلة بين برشلونة وميامي، وكانت دائمًا تظهر إلى جانبه في المناسبات العامة، إلا أن الشهور الأخيرة شهدت غيابها عن المشهد تدريجيًا، مع تصاعد شائعات التوتر، حتى جاء التأكيد الإعلامي بالانفصال، لتعود شيا إلى الظل بعد ثلاث سنوات من تسليط الأضواء عليها.