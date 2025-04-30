عاصفة رملية تضرب غزة و«ثلاثية الموت» تحاصر أهالي القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن محافظات القطاع شهدت اليوم تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا بالتزامن مع ظروف جوية قاسية، أبرزها عاصفة رملية ضربت أنحاء القطاع، ما يهدد آلاف الخيام التي تأوي النازحين بالاقتلاع وسط هبوب رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ثلاثية الموت في غزة

وذكر «أبو كويك» أن معاناة أهالي غزة تتفاقم بفعل ما يصفه السكان بـ«ثلاثية الموت»، وهي القصف، والنزوح، والجوع، في ظل استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية على المنازل والمخيمات، ففي مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، ارتفع عدد الشهداء إلى 14 شهيدا بعد استهداف أحد المنازل فجراً، حيث جرى انتشال ستة جثامين فيما لا تزال عمليات البحث جارية تحت الأنقاض، كما اُستشهد ستة آخرون جراء قصف استهدف منزلين لعائلتي أحمد وحمدان، فيما أُصيب مواطن بجروح خطيرة نتيجة استهداف خيمة في شارع العمد بمخيم النصيرات.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن مدينة خان يونس جنوب القطاع لا تزال تحت القصف، حيث شنت الطائرات الحربية غارات عدة، بينما تساقطت قذائف المدفعية عشوائيًا على مناطق حيوية داخل المدينة مثل شارع جلال وشارع السكة، انطلاقًا من مواقع عسكرية في رفح، موضحا أن هذا التصعيد المدفعي يمثل تهديدًا مباشرًا للنازحين الذين احتموا بتلك المناطق.

انتشال جثمان شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة

أما في مدينة غزة، فقد انتُشل جثمان شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي الزيتون، واستشهد اثنان في حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أسفر قصف على منطقة جباليا البلد عن سقوط ثلاثة شهداء، كما استهدفت الزوارق الحربية صيادًا لم يتجاوز بضع مئات من الأمتار قبالة شاطئ غزة، خلال بحثه عن قوت يومه.

وتابع أنه وفي ظل هذا التصعيد الميداني، تتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع، مع توقف شبه تام للمطابخ المجتمعية والتكيات التي كانت تقدم وجبة واحدة يوميًا للأسر النازحة، وتشير التقديرات إلى أن 70% من سكان القطاع باتوا عاجزين عن تأمين وجبة غذاء واحدة في اليوم، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.