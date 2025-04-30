بعد أسابيع من سرقة سيارته.. بريطاني يتعرض لمفاجأة غير متوقعة

في واحدة من القصص الغريبة، اشترى شاب بريطاني سيارته الخاصة دون أن يعلم، وذلك بعد أسابيع قليلة من سرقتها من أمام منزله في منطقة سوليهل الواقعة في ويست ميدلاندز بالمملكة المتحدة.

صدمة الشاب البريطاني بفقد سيارته

الشاب إيوان فالنتاين، البالغ من العمر 36 عامًا، شعر بصدمة وحزن بالغين عندما اكتشف ذات صباح اختفاء سيارته الهوندا سيفيك تايب آر الرياضية، التي اشتراها منذ تسع سنوات؛ إذ استيقظت صديقته لتستخدم السيارة في الذهاب إلى العمل، لتجدها قد تبخرت من مكانها، وعلى الفور، أبلغ «إيوان» الشرطة وشركة التأمين عن الحادث، إلا أن الإجراءات سارت ببطء، ما دفعه للبحث عبر الإنترنت عن بديل لسيارته.

ولشدة تعلقه بسيارته السريعة ذات الحجم الصغير، لم يتمالك «إيوان» نفسه عندما عثر على إعلان لسيارة مطابقة تقريبًا لمواصفات سيارته المسروقة، حتى أنها كانت تحمل نفس نظام العادم المعدل الذي كان يميز سيارته، ورغم أن السيارة المعروضة كانت تحمل لوحات أرقام تسجيل مختلفة، فإنها بدت تمامًا كسيارته التايب آر المسروقة، ولسبب غير مفهوم، لم يخطر ببال إيوان ولو للحظة أن تكون هذه السيارة هي نفسها سيارته المفقودة، وفقًا لموقع «odditycentral».

شراء السيارة مرة أخرى

وفي تصريح لموقع «ياهو نيوز» المملكة المتحدة، قال إيوان: «بدا الأمر مثاليًا، ذهبت إلى المرآب لمعاينتها، ولكنني أعتقد أن حكمي كان مشوشًا بعض الشيء بسبب رغبتي الملحة في استبدال سيارتي، لذلك لم أُجرِ فحصًا دقيقًا كما ينبغي».

انتهى الأمر بـ«إيوان» بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 26.800 دولار أمريكي) مقابل سيارة الهوندا سيفيك السوداء التي وقع في حبها مجددًا، ولكن سرعان ما بدأت تظهر له بعض العلامات والأشياء الغريبة التي أثارت شكوكه؛ فبينما كان يفحص صندوق السيارة الخلفي، عثر على غطاء لخيمة وبعض أغصان أشجار الصنوبر التي كان يحتفظ بها في سيارته المسروقة، ثم اكتشف بعض الأغلفة التي يتذكر جيدًا أنه تركها في سيارته الهوندا القديمة، والأكثر من ذلك، كانت هناك رائحة مميزة تفوح من السيارة، وهي الرائحة التي اعتاد عليها في سيارته الأصلية.

«إيوان» يتعرف على سيارته المسروقة

روى الشاب البريطاني تجربته قائلًا: «بدأت القيادة عائدًا إلى المنزل، وشعرت بشيء من الغرابة حيال الموقف، فقد يكون الأمر برمته مجرد صدفة، فجأة خطرت لي فكرة التحقق من سجل نظام الملاحة، وبالفعل كان هناك عنوان منزلي، وعنوان والدي، وعنوان شريكتي، بالإضافة إلى الأماكن التي قمنا بزيارتها خلال العامين الماضيين، ثم أدركت أن هاتفي اتصل تلقائيًا بمجرد مغادرتي المرآب، بدلًا من الحاجة إلى إقرانه كجهاز جديد؛ لذا كان من الواضح تمامًا في هذه المرحلة أنها سيارتي».

وعلى الفور، اتصل «إيوان» بالشرطة، ليكتشف أن رقم تعريف السيارة (VIN) لا يتطابق مع رقم سيارته القديمة، وتبين أن اللصوص قد بذلوا جهودًا كبيرة لإخفاء هوية السيارة المسروقة؛ إذ أزالوا الرقم من المحرك، واستبدلوا اللوحة المنقوشة على إطار الباب بملصق مزيف، وقاموا بطلاء الرقم التسلسلي للمحرك.

الشرطة تتأكد من سرقة السيارة

وعلَّق «إيوان» على هذا الاكتشاف قائلًا: «كانت سيارتي بالفعل، لقد أجروا فحوصات إضافية، وقاموا بتوصيل جهاز كمبيوتر محمول بالسيارة، وتمكنوا من العثور على رقم تعريف السيارة الأصلي؛ على الرغم من صعوبة العثور عليه».

وحتى الآن تشير الأدلة التي جمعتها الشرطة إلى أن الورشة التي استعاد منها «إيوان» سيارته المسروقة لم تكن على علم بأنها مسروقة، وأنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال محكمة من قِبل اللصوص؛ لذا تستمر التحقيقات لكشف ملابسات السرقة وكيف تمكن اللصوص من بيع السيارة المسروقة دون أن يثيروا الشبهات في البداية.