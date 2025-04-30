أمين الفتوى: كتابة الممتلكات للبنات قبل الوفاة «حلال».. هبة وليس ميراثا

أمين الفتوى: كتابة الممتلكات للبنات قبل الوفاة «حلال».. هبة وليس ميراثا

أمين الفتوى: كتابة الممتلكات للبنات قبل الوفاة «حلال».. هبة وليس ميراثا

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالمًا أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.

حكم الميراث الشرعي

وقال «عثمان»، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، إن ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد، مضيفًا: «من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر».

وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: «أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟»، مشددًا على أن الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب.

الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة

وأوضح الشيخ عويضة: «هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب»، مؤكدًا أنه ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة.

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