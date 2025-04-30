عمار علي حسن يكتب: حال الأطباء

قبل تسعة وثلاثين عاماً بالضبط، داهم مرض مفاجئ جارنا فى القرية بعد انتصاف الليل، وكان علينا أن ننقله إلى أى مستشفى حكومى ببندر المنيا سريعاً. كنت وقتها أستذكر دروسى، كطالب يستعد لامتحان السنة الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فتركت الكتاب، وذهبت مع الذاهبين.

دخلنا قسم الطوارئ بالمستشفى الأميرى، ودفعنا ثمن الكشف، وكان زهيداً، ثم جلسنا ننتظر قليلاً، وأدخلونا بعدها على الطبيب النوبتجى، وكان شاباً، فى أول طريق العمل، تبدو عليه علامات الإرهاق والأرق، غير مبال بهندامه، فبنطاله وقميصه لم يخضعا لمكواة، وعلى حذائه تراب الشوارع، وينظر إلينا بعينين تختبئان تحت نظارة سميكة، ويحدثنا بشفتين مقددتين.

كان من بيننا شخص يعمل بهيئة الطرق والكبارى، وظيفته لا تزيد على إلقاء جردل إلى ماء الترعة حتى يمتلئ ثم سحبه من طرف حبل سميك، ورش تراب الجسر الرابط بين القرى ويتوسط الزروع، وإلى جانب هذا يمتلك قراريط يزرعها.

رأيته ينظر إلى جلبابه الكشمير، وشملته البيضاء النظيفة، وحذائه الذى يلمع فى شعاع ترسله لمبة السقف وهذا كله لباس يدخره كثير من القرويين لأوقات الفرح والعزاء ثم يمد بصره إلى الطبيب، وترف على شفتيه ابتسامة ساخرة. اقترب منى وهمس فى أذنى:

ـ هو ده دكتور؟

أجبته:

ـ نعم.

صمت برهة، ثم عاد يهمس:

ـ بس دا مبهدل قوى.

قلت له بصوت خفيض:

ـ المهم إنه يكون فاهم فى الطب.

هز رأسه، لكنه قال:

ـ بس كان يلبس كويس.

ابتسمت، وقلت له:

ـ قد يكون ليس فى جيبه ما يشترى به ملابس.

هنا سألنى:

ـ هو بيقبض كام؟

أجبته:

ـ هذا طبيب امتياز، وراتبه قد لا يزيد على مائتين وخمسين جنيهاً.

وكان راتب هذا العامل وقتها يصل إلى مائتين وسبعين جنيهاً، فوجدت وجهه يكتسى بفرح غامر، ثم قال:

ـ كده أنا أحسن منه.

ربَّت كتفه، وقلت له، وأنا أكتم الضحك:

ـ أنت وصلت إلى راتبك هذا بعد عشر سنوات عمل، أما هو ففى أول الطريق، ويوم تُحال إلى المعاش سيكون راتبه هو أضعاف أضعاف ما تقبضه، ولو صار طبيباً ماهراً له عيادة خاصة فقد يحصل من مريض واحد فى عدة دقائق على ما تحصله أنت فى شهر كامل من الكد.

تذكرت هذه الواقعة، وقت أن كان هناك أفق أمام خريج الطب فى مصر، ووقتها كان الناس ينفقون على أولادهم الكثير عن طيب خاطر إن التحقوا بالطب، وحتى الفقراء منهم يبيعون ما يملكون إن تفوق أبناؤهم وكان هذا هو مسارهم التعليمى، وهم يدركون أن ما دفعوه سيعود إلى ابنهم أضعافاً مضاعفة، وبعض زملائنا أعادوا الثانوية العامة مرات، لتحسين مجموعهم، فى سبيل الالتحاق بالطب.

اليوم أتعجب مما آل إليه حال خريجى الطب، ما بين تعليم خاص فى هذا المجال لا يؤهل خريجيه التأهيل المطلوب، وكليات عريقة أو حديثة مقتدرة ترفدنا بأطباء مهرة يضيق أمامهم الأفق تباعاً لأسباب عديدة يتراكم وجودها، رغم أننا فى بلد يتعدى سكانه مائة مليون نسمة، وهم فى حاجة إلى مزيد من الأطباء الأكفاء.