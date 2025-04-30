كيف تتعامل مع العاصفة الترابية عند وجودك في الشارع؟

كتبت: عبير خالد

على الرغم من سوء الأحوال الجوية في الوقت الحالي، إلا أن بعض الأشخاص اضطروا إلى الخروج من منازلهم نظراً لظروف عملهم أو ما شابه، ولهذا وجب عليهم التعامل بحذر أثناء تواجدهم في الشارع، عبر اتباع عدد من النصائح التي قدمتها هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق.

نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية في أثناء التواجد في الخارج

وجاءت نصائح الأرصاد للتعامل مع التقلبات الجوية، كالتالي:

- محاولة تجنّب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية قدر الإمكان.

- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- الحرص على التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء اشتداد العاصفة.

- في حالة قيادة السيارة أثناء العاصفة، يجب القيادة بحذر، وتخفيف السرعة، وإضاءة الكشافات، وترك مسافة أمان كافية بين السيارة والأخرى.