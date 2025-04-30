هيئة الأرصاد الجوية: العاصفة الترابية لن تتجدد في الأيام المقبلة

كتبت - رحاب عبدالراضي

تحذيرات متعددة من جهات مختلفة اليوم وتعطيل في بعض المصالح وإجازات رسمية في المدارس الحكومية، تأثرا بالعاصفة الترابية التي نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنها ستضرب البلاد على مدار اليوم وهو ما حدث بالفعل في العديد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية، فهل تتجدد العاصفة الترابية خلال الفترة المقبلة؟

وأجابت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على تساؤل هل تتجدد العاصفة الترابية خلال الفترة المقبلة؟

هل تتجدد العاصفة الترابية خلال الفترة المقبلة؟

وقالت منار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم لن تتجدد خلال الفترة القليلة المقبلة ولن ينتج عنها ما شاهدناه اليوم في بعض المحافظات.

وأشارت منار، إلى أنه من الوارد أن يحدث تجدد لنشاط الرياح بقوة وما يصاحبه من رمال وأتربة ولكن ليس في الفترة القريبة وهو ما يمكن أن يتكرر في فصل الربيع، وعلى المواطنين متابعة النشرات الدروية اليومية للأرصاد الدوية.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة غدا الخميس

لقاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 2 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 3 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.