«الأرصاد»: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات تشهد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بسبب تأثرها بمنخفض جوي خماسي نشأ في الصحراء الغربية، مصحوبًا برياح نشطة محملة بالرمال والأتربة.

عاصفة رملية قوية

وأضاف «القياتي»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المنخفض الصحراوي أثّر بشكل مباشر على واحة سيوة، وتسبب في عاصفة رملية قوية أدت إلى انخفاض شديد في مدى الرؤية، قبل أن تمتد تأثيراته إلى محافظات شمال الصعيد،

عاصفة تضرب واحة سيوة وتصل إلى شمال الصعيد

وأوضح أن محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط شهدت انعدامًا تامًا للرؤية على بعض الطرق بسبب تراكم الرمال والأتربة المثارة، مشددًا على أن آثار العاصفة بدأت في التحرك نحو القطاع الشرقي من نهر النيل، لتصل إلى مدن القناة وخليج السويس، مع ارتفاع ملحوظ في سرعة الرياح في مناطق شرق القاهرة، حيث سجلت 40 كم/س.

وأشار إلى أنه وفقًا لما تم رصده عبر صور الأقمار الصناعية، فإن طريق السويس المؤدي إلى القاهرة شهد انعدامًا شبه تاما في مستوى الرؤية الأفقية، بسبب الرمال المتحركة والرياح الشديدة.

وتابع: «تحسن الأحوال الجوية متوقع تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، إلا أن هيئة الأرصاد تحذر المواطنين وقائدي المركبات من السفر أو القيادة على الطرق المتأثرة إلا للضرورة القصوى».