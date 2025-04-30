«إعلام القاهرة» تنظم الملتقى الثالث للثقافات بمشاركة 14 دولة

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الثالث للثقافات، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة بسنت مراد أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالكلية.

ويُعد الملتقى أحد أبرز الفعاليات التي تحتفي بالتنوع الثقافي داخل جامعة القاهرة وتعزز الحوار الحضاري بين شعوب العالم، حيث يقام بالتعاون مع عدد من السفارات والملحقيات الثقافية المعتمدة في مصر، ويستهدف دمج الطلاب الوافدين في الحياة الجامعية، وترسيخ شعورهم بالانتماء لوطنهم الثاني، مصر، عبر منصة تتيح لهم تقديم ثقافاتهم وتراثهم الأصيل.

مشاركة 14 دولة في الملتقى

وأكدت الدكتورة ثريا البدوي أن الملتقى هذا العام يشهد مشاركة 14 دولة من مختلف القارات، تشمل دولاً عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية، في مقدمتها فلسطين، وسوريا، والسودان، وجنوب السودان، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وموريتانيا، واليونان، والصين، والهند، إضافة إلى مصر التي تقدّم عروضًا متنوعة تعكس تراثها الفرعوني وهويتها الثقافية من خلال صناعاتها اليدوية مثل: العود، الأرابيسك، الخيامية، والنحاس.

وأوضحت أن الملتقى يمثل فرصة فريدة بجامعة القاهرة لتعزيز قيم التسامح والتنوع وقبول الآخر، ودعم التبادل الثقافي والمعرفي بين الطلاب، إلى جانب تعريف المجتمع المصري بالهويات الثقافية المتنوعة عن قرب.

أجنحة لعرض أبرز ملامح ثقافة الدول

وتُخصَّص خلال الملتقى أجنحة لكل دولة لعرض أبرز ملامح ثقافتها، بما يشمل الآثار، الأزياء، المأكولات الشعبية، والفنون التراثية، وسط أجواء تفاعلية تُشجع على الإبداع والانفتاح وتثري التجربة الثقافية للطلاب والزوار.

من جانبها، أكدت الدكتورة بسنت مراد المشرفة على الملتقى، أن النسخة الحالية تشهد زخماً لافتًا بمشاركة واسعة من الوفود الطلابية والعروض الثقافية، من بينها الدبكة الشامية، ورقصة التنورة، ومراسم الزفاف السوداني، وعروض فنية لفرق من شمال وشرق وجنوب السودان، بالإضافة إلى استعراضات «الووشو» الصينية والعروض الهندية.

واختتمت بالتأكيد على أن هذا الحدث يمثل إحدى الفعاليات السنوية البارزة في الكلية، حيث يُعد منصة رائدة للتواصل الثقافي بين الشعوب، ويمنح الطلاب مساحة للتعبير عن هويتهم الثقافية أمام جمهور متنوع من الزوار والشخصيات الرسمية، مما يعكس قوة مصر الناعمةعلى المستوى الأكاديمي والثقافي.