أستاذ علوم سياسية: ترامب حطم شهر العسل السياسي في أول 100 يوم

أستاذ علوم سياسية: ترامب حطم شهر العسل السياسي في أول 100 يوم

أستاذ علوم سياسية: ترامب حطم شهر العسل السياسي في أول 100 يوم

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة 100 يوم الأولى من حكم الرئيس في الولايات المتحدة تُعرف تقليديًا باسم شهر العسل السياسي، حيث تُمنح للرئيس فرصة لبدء التعرف على المشهد والتعامل مع الصحافة بهدوء، إلا أن دونالد ترامب خالف هذا المفهوم كليًا.

فكرة شهر العسل السياسي


وقال كمال خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد»، المذاع على قناة «Ten»، مساء الأربعاء، إن ترامب حطم فكرة شهر العسل السياسي، محولًا إياها إلى مرحلة من الفوضى والضجيج الدائم.

ترامب عكس بايدن


وأضاف: «من فرط الحركة، أصبح ترامب نقيضًا تامًا لبايدن، كان ينتقد بايدن بالملل والهدوء، أما الآن فالأمريكان بيقولوا: «نفتقد الملل»، مؤكدا أن ترامب يؤمن أنه مهيمن، وأنه لا يحتاج للكونجرس أو القضاء، ويعتبر نفسه مدفوعًا من قوى قدرية، خاصة بعد نجاته من محاولة الاغتيال.


واختتم كمال تحليله بالإشارة إلى أن ترامب يرى نفسه في موعد مع القدر لتصفية المشروع الليبرالي الأمريكي، وهو المشروع الذي تقوده الجامعات الكبرى ويحمله الحزب الديمقراطي، مستطردًا أنه يرى أنه جاء ليقضي على هذا المشروع، وليس لمجرد إدارة الحكم، وهذه نظرة تُنذر بتغييرات أعمق في شكل الديمقراطية الأمريكية.

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