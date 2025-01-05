خبير سياسات دولية: إسرائيل فقدت أعصابها وتوازنها الإنساني

خبير سياسات دولية: إسرائيل فقدت أعصابها وتوازنها الإنساني

خبير سياسات دولية: إسرائيل فقدت أعصابها وتوازنها الإنساني

كتب: أحمد مصطفى

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير سياسات دولية، إن العالم أصبح متفهما أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقتل بلا هوادة وبلا هدف، ومحاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السيطرة على الحكومة المتطرفة يعطى دلالة على ما ينفذ الآن من قبل دولة الاحتلال، مشيرا إلى أنه لا توجد سياسات فى العمل السياسي المبنى على العيش المشترك وبناء الدولة الفلسطينية.

تقصير في السيطرة على الحرائق

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تقصيرا كبيرا من دولة الاحتلال فى قدرتها على السيطرة على الحرائق، وأي فشل فى الداخل الإسرائيلي يقوم الفلسطينين بدفع الثمن بالقتل غير المبرر الذى لم ينتهى حتى الآن، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال فقدت أعصابها وتوازنها الإنسانى.

مخالفة القانون الدولي

وأكد أن هناك تحركا كبيرا من 40 دولة ستقدم مذكرتها على رأسهم دولة النرويج وساندتها الأمم المتحده، والمتوقع أن هناك تأكيد من محكمة العدل الدولية أن دولة الاحتلال خالفت القانون الدولي.

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