14 توصية لـ«عمومية الصحفيين».. لائحة أجور موحدة والتصدي للفصل التعسفي
14 توصية لـ«عمومية الصحفيين».. لائحة أجور موحدة والتصدي للفصل التعسفي
أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 14 قرارا وتوصية خلال اجتماعها اليوم عقب اكتمال النصاب القانوني وإقرار الميزانية، وجاءت قراراتها كالتالي:
1- تكلف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية.
2- تكلف الجمعية المجلس باتخاذ إجراءات لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس لإصلاح أوضاع المهنة.
3- توصي الجمعية بمخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل البدل الخاص بالزملاء في المؤسسات القومية لنقابة الصحفيين.
4- توصي الجمعية مجلس النقابة بإعداد لائحة مالية موحدة بأجور الصحفيين في جميع المؤسسات.
5- عدم قبول قيد الحاصلين على شهادة التعليم المفتوح في النقابة ويستثني الحاصلون على الثانوية العامة.
7- تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قرار الجمعية السابق بالتصدي للكيانات الموازية وهي كيانات عمالية ولا علاقة لها بمهنة الصحافة.
8- قررت الجمعية تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير إلى التأديب في حالة فصل الصحفي تعسفيا واعتبار الفصل التعسفي خطا أحمر.
9- تكلف الجمعية للعمومية بسرعة العمل على لائحة واحدة للأجور في كل المؤسسات التي يتم قبول العضوية منها في النقابة.
10- تكلف الجمعية المجلس حل أزمة الصحف المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.
11- توصي الجمعية العمومية بحظر الجمع بين موقع النقيب وعضوية مجلس للنقابة وبين أي منصب حكومي.
12- توصي الجمعية بعدم الموافقة على تعديل قانون نقابة الصحفيين دون الرجوع إلى جمعية عمومية مكتملة النصاب.
13- إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.
14- تؤكد الجمعية على قرارها السابق بالتضامن الكامل مع الزملاء الذين لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي ومراعاة ظروف أسرهم المعيشية.