14 توصية لـ«عمومية الصحفيين».. لائحة أجور موحدة والتصدي للفصل التعسفي

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 14 قرارا وتوصية خلال اجتماعها اليوم عقب اكتمال النصاب القانوني وإقرار الميزانية، وجاءت قراراتها كالتالي:



1- تكلف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية.

2- تكلف الجمعية المجلس باتخاذ إجراءات لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس لإصلاح أوضاع المهنة.

3- توصي الجمعية بمخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل البدل الخاص بالزملاء في المؤسسات القومية لنقابة الصحفيين.

4- توصي الجمعية مجلس النقابة بإعداد لائحة مالية موحدة بأجور الصحفيين في جميع المؤسسات.

5- عدم قبول قيد الحاصلين على شهادة التعليم المفتوح في النقابة ويستثني الحاصلون على الثانوية العامة.

7- تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قرار الجمعية السابق بالتصدي للكيانات الموازية وهي كيانات عمالية ولا علاقة لها بمهنة الصحافة.

8- قررت الجمعية تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير إلى التأديب في حالة فصل الصحفي تعسفيا واعتبار الفصل التعسفي خطا أحمر.

9- تكلف الجمعية للعمومية بسرعة العمل على لائحة واحدة للأجور في كل المؤسسات التي يتم قبول العضوية منها في النقابة.

10- تكلف الجمعية المجلس حل أزمة الصحف المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.

11- توصي الجمعية العمومية بحظر الجمع بين موقع النقيب وعضوية مجلس للنقابة وبين أي منصب حكومي.

12- توصي الجمعية بعدم الموافقة على تعديل قانون نقابة الصحفيين دون الرجوع إلى جمعية عمومية مكتملة النصاب.

13- إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.

14- تؤكد الجمعية على قرارها السابق بالتضامن الكامل مع الزملاء الذين لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي ومراعاة ظروف أسرهم المعيشية.