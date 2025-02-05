أكد أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسى، أن معركة الوعى تُعد تحدياً محورياً يواجه مصر وشعبها، وقد تصاعدت أهميتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى برزت كساحة قتال جديدة، حيث تُستخدم للوصول إلى الجماهير بهدف التشويش على وعيهم والتأثير عليهم، إذ تتسلل اللجان الإلكترونية، التى قد تتخفّى أحياناً خلف صور لشخصيات وطنية، إلى المصريين حاملة أجندات خبيثة وموجّهة لخدمة أغراض معادية.

■ كيف تحوّلت مواقع التواصل إلى أدوات لهدم الوعى وتشويه الحقائق فى مصر؟

‎- تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى برزت كساحة قتال جديدة، حيث تُستخدم للوصول إلى الجماهير بهدف التشويش على وعيهم والتأثير عليهم، إذ تتسلل اللجان الإلكترونية، التى قد تتخفّى أحياناً خلف صور لشخصيات وطنية، إلى المصريين، حاملة أجندات خبيثة وموجّهة لخدمة أغراض معادية، ولم تعد حروب الوعى تقتصر على نشر الشائعات، بل تتعداها لمحاولات اغتيال الشخصيات المعنوية، وتشويه المشروعات الوطنية، وقلب الحقائق بتحويل الإيجابى إلى سلبى، والسلبى إلى كارثى.

■ كيف أسهمت «الوطن» فى تعزيز الوعى الوطنى من خلال تفاعلها مع القضايا والمبادرات المجتمعية؟

‎- كان هناك تأثير ملموس للجريدة لم يقتصر على صفحاتها المطبوعة ومنصاتها الرقمية فقط، بل امتد ليشمل تفاعلها مع القضايا الوطنية المختلفة، وتبنيها للمبادرات التى تخدم مصلحة الوطن والمواطنين، فقد كانت الجريدة منبراً للحوار البنّاء، وساحة لتبادل الآراء والأفكار، مما أسهم فى تعزيز الوعى الوطنى وتوحيد الصفوف فى مواجهة التحديات. وقد تزامنت ولادة «الوطن» مع اشتداد ضراوة حرب الشائعات، حيث سعت قوى الظلام إلى بث سمومها فى عقول المصريين، وتشويه الحقائق، وتقويض ثقتهم فى مؤسساتهم ووطنهم، وفى هذا المناخ الملبد بالغيوم، حملت «الوطن» على عاتقها مسئولية كشف الزيف، ودحض الأكاذيب، وتقديم الرواية الصحيحة للأحداث، فلم تتردّد الجريدة فى خوض معارك شرسة ضد موجات التضليل، مستندة إلى عقيدتها الراسخة فى خدمة الوطن، ومبادئها الثابتة فى التمسّك بالمهنية والموضوعية.

■ كيف أسهم تنوع «كتّاب الرأى» فى مواجهة التحديات الفكرية؟

‎- رغم الحرب الشرسة التى تواجهها الدولة، إلا أنّ جريدة «الوطن» استطاعت أن تتصدى لها بفاعلية، ليس فقط من خلال المقالات، بل أيضاً من خلال حضورها القوى وأدواتها المتنوعة على منصات التواصل الاجتماعى، ومن حُسن حظ قراء الجريدة، أنّ صفحة «كتّاب الرأى» تتميز بتنوع فريد لا تجده فى الكثير من الصحف الأخرى، حيث تضم نخبة وطنية تنتمى إلى مختلف التيارات الفكرية على الساحة المصرية، مما يضمن تمثيلاً واسعاً لوجهات النظر المختلفة التى تخوض جميعها المعركة نفسها، كلٌّ بطريقته، وتضم هذه الصفحة أسماء لامعة ومثقفة تتعامل بعُمق مع مختلف الملفات السياسية والتاريخية والدينية والاقتصادية. وأرى أيضاً أنّ «الوطن» بمسماها وعقيدتها ومبادئها وكتاباتها والمعارك التى خاضتها، كانت ولا تزال جزءاً أصيلاً من عملية التغيير الإيجابى فى مصر، فقد أسهمت فى تحصين الوعى العام ضد حملات التضليل، وكشفت زيف الادعاءات الباطلة، وقدمت نموذجاً للصحافة الوطنية المسئولة التى تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وباسمها الذى يحمل دلالات عميقة للانتماء والولاء، وبفريق تحريرها الذى آمن بقضية الوطن، واستطاعت الجريدة أن تخلق لنفسها مكانة مميزة فى قلوب القراء.

■ ما دور مبادرات الشركة المتحدة فى استعادة قوة مصر الناعمة، وكيف أسهمت فى تطوير صناعة الدراما والفنون؟

‎- مبادرات الشركة المتحدة برزت أهميتها المرتبطة بالأمن القومى، إذ كنا نفقد جزءاً من قوتنا الناعمة فى مجال الدراما، ونعانى من إهدار للطاقات والمواهب والكفاءات، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من العاطلين فى المجال الفنى، وقد استوعبت الشركة المتحدة هذه الطاقات، فوصل عدد العاملين بها إلى عشرين ألفاً من فنيين ومهندسين ونجارين ومديرى استوديوهات ومونتاج وممثلين وكومبارس، وقد لعبت الشركة دوراً محورياً ليس فقط فى الحفاظ على التراث الفنى المصرى، بل أيضاً فى الدفاع عنه، كما يتضح من نجاح منصة «WatchIt» وزيادة أعداد المشتركين والزوار، والشروع فى إحلال وتجديد الأعمال الدرامية بذكاء واقتدار.