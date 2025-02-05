مبادرات «المتحدة».. حملات إعلامية لترسيخ القيم

شاركت «الوطن»، على مدار 13 عاماً فى صناعة الوعى الجمعى للمصريين والتصدى للشائعات، وذلك عبر العديد من الحملات التى تنوعت ما بين اجتماعية وفنية وأخلاقية، وغيرها من الأنماط الأخرى، التى كانت تستهدف كل فرد فى المجتمع. وخاضت «الوطن»، كجزء من كيان أكبر، وهو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال كافة منصاتها الإعلامية والرقمية وإصداراتها الصحفية، حرباً ضروساً فى مواجهة الشائعات، وزيادة الوعى بالقيم المجتمعية المختلفة، وظهر ذلك جلياً فى حملة «أخلاقنا الجميلة»، التى سبق أن أطلقتها «المتحدة»، وتبنتها «الوطن» عام 2022، وكانت تسعى من خلالها إلى تأكيد أهمية القيم والموروثات التى تربينا عليها، وحثت عليها الأديان السماوية، كالإنسانية والرحمة والعطف على الصغير واحترام الكبير والشرف والأمانة وغيرها، وتم إطلاق الحملة على مراحل مختلفة، عبر وسائل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، من أجل توعية وتربية الجيل الجديد على القيم والعادات والتقاليد التى يفتقر إليها فى الوقت الحالى.

لم تكن هذه الحملة الوحيدة التى تبنتها «الوطن» عبر منصاتها المختلفة، باعتبارها جزءاً من كيان «المتحدة»، بل كانت هناك حملة للتوعية ضد المخدرات، من أجل زيادة الوعى المجتمعى بخطورة ذلك الأمر، إيماناً منها بدورها الكبير فى ذلك، وركزت الحملة على العديد من الجوانب للمساهمة فى علاج هذه الظاهرة، مثل التوعية، وطريقة التعامل الصحيحة مع مدمنى المخدرات، وكيفية العلاج، والخطر الذى يقع على عاتق الأسرة، مع مراعاة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية فى تناول هذا الموضوع الهام.

«أخلاقنا الجميلة».. حملة إعلامية تستهدف تربية الأجيال الجديدة على قيم الفضيلة والتقاليد المفقودة

وفى ظل انتشار الشائعات قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالعديد من الحملات للتوعية بالبعد عن الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا، وتقدم النصائح الإنسانية والتربوية، منها حملة «للعلم»، التى كانت تهدف فى الأساس إلى ضرورة التأكد من المعلومات قبل تداولها، فهناك حوالى 3.5 مليار خبر وصورة يتم تداولها بشكل يومى على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، الأمر الذى يتطلب وعياً كبيراً من المستخدمين فى كيفية التعامل معه، وذلك بحسب ما توصلت إليه العديد من الأبحاث التى أجرتها جامعة تكساس بالولايات المتحدة والتى أشارت إلى أن هناك نحو 23% من المحتوى الذى يتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مضلل وغير دقيق، وهذا ما أشارت إليه النجمة يسرا خلال ظهورها فى الفيديو الترويجى للحملة.

«حروف من ذهب».. للاحتفاء برموز الفن المصرى وتوثيق مسيرة «قوة مصر الناعمة»

وحرصاً على دور الفن الذى لا يقل أهمية عن الإعلام، كانت هناك حملة تحت اسم «حروف من ذهب» هدفت إلى توثيق مسيرة رموز الفن المصرى، وتمت إذاعتها فى «الفواصل» بين الفقرات فى مختلف قنوات «المتحدة»، ومن بينها «الوطن»، لتستعرض خلالها تاريخ النجوم المؤثرين الذين لهم رصيد فنى كبير ولا تزال أعمالهم خالدة فى الأذهان، سواء رحلوا أم لا يزالون يمتعوننا بفنهم حتى هذه اللحظة.

وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية واحد من الأهداف التى تبنتها حملات «الوطن» من خلال الشركة المتحدة، من أجل تقوية الروابط الأسرية وتماسك المجتمع، خاصة فى الفترات التى تواجه فيها مختلف الدول العديد من التحديات على مستوى القيم والهوية الوطنية، مع الاهتمام بضرورة تصحيح العديد من المفاهيم ونقل صورة وسطية للدين، فى ظل انتشار العديد من الأفكار المغلوطة، التى تزعزع استقرار القيم الاجتماعية التى يتوارثها الأجيال منذ سنوات، باعتبارها جزءاً من الهوية لا يمكن المساس به، أو محاولة التقليل من مدى أهميته لبناء مجتمع واعٍ وذى رأى صائب يمكن الاستفادة من خبراته فى شتى المجالات الحياتية، بما يعبر فى الأخير عن نهضة المجتمع وتقدمه وازدهاره وتقديم صورة إيجابية عنه.

لم يقتصر دور «الوطن» الذى يُعتبر جزءاً من كيان «المتحدة» على التوعية بالقيم بمختلف أنواعها ما بين اجتماعية وأخلاقية ودينية، بل امتدت حملاتها لتستهدف نبذ التعصب والعنف الرياضى، عبر مبادرة «نبذ التعصب» التى أطلقتها، بهدف الحفاظ على الاحترام بين جميع ممثلى وجماهير الأندية، ويشرف على ذلك عدد من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين والرياضيين، للعمل على تطبيقه على مستوى جميع المنتخبات الوطنية، وضرورة أن يلتزم به مقدمو البرامج الرياضية والمحللون والضيوف، باعتبار ذلك واحداً من القيم الأساسية التى لا يمكن التهاون فيها بأى شكل من الأشكال، من أجل خلق جيل ذى وعى رياضى قادر على التعبير عن انتمائه دون أن يسىء للطرف الآخر صاحب الانتماء المخالف له، لهذا السبب التعصب والعنف الرياضى أمر ينافى القيم والمبادئ الإنسانية التى تربينا عليها.

وإيماناً بدور الإعلام فى التوعية الاجتماعية بضرورة ترشيد الاستهلاك، تم إطلاق حملة لترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف دعم الدولة المصرية ضد التحديات كافة، وبدأت «المتحدة» التى تُعتبر «الوطن» جزءاً من كيانها، فى تنفيذ الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المقرات التابعة لها، من أجل المساهمة والمساعدة فى تخفيف الأعباء على الدولة المصرية، مؤكدة التزامها بذلك منذ عدة سنوات، من أجل التوعية بأهمية الترشيد واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة فى التشغيل والإنتاج، حفاظاً على الموارد الوطنية المستخدمة فى توليد الطاقة واستهلاكها.

من جانبها علقت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، لـ«الوطن»، بأنه يجب الاعتماد على متخصصين لهم جماهيرية كبيرة، من أجل الوصول إلى أكبر فئة مستهدفة من الجمهور، فينبغى التركيز على الاختيار فهو حرفة، ولابد من إيصال الرسالة إلى الجمهور، فوجب أن يكون هناك أسلوب مهنى فى اختيار الشخص الذى يقدم الحملة الإعلامية فى النهاية، ولا بد من اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، من أجل إنجاح الحملة فى النهاية، والوصول إلى الأهداف المرجوة لها، فإذا كان الأمر متعلقاً برموز الفن فلا بد من اختيار شخصية ذات شعبية جماهيرية كبيرة، من أجل الوصول إلى الأشخاص بسهولة، فذلك الأمر يساعداً كثيراً على إنجاح الحملة.