سفيرة الاتحاد الأوروبي: أم كلثوم كانت تتمتع بموهبة استثنائية وتأثير هائل

ألقت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر وجامعة الدول العربية، السفيرة أنجلينا أيخهورست، كلمة خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وقالت السفيرة في كلمتها: «ضيوف مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مرحبًا بوجودكم في الدورة التاسعة لهذا المهرجان الذي يُقام على أرض أسوان الساحرة.. أصحاب السعادة الضيوف الكرام من أسوان الجميلة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، يُشرفني ويسعدني أن أشارك لأول مرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة».

إشادة بالفن المصري

وأعربت السفيرة عن تقديرها للفنانين المصريين الاستثنائيين، وكذلك الفنانين المتميزين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، ومنذ أكثر من 100 عام، كانت السينما مرآة وفنًا ساحرًا يصوّر الإنسان وحواسه ومشاعره وتجارب حياته، وتثير التفكير والشعور، وتعكس التجربة الشخصية من منظور ما هو داخل الإطار وما هو خارجه».

السينما المصرية رائدة في العالم العربي

وتحدثت السفيرة عن ريادة السينما المصرية في العالم العربي، قائلة: «منذ عام 1896، أنتج في مصر أكثر من 4000 فيلم، وفي عام 1936 استضافت مصر أول مهرجان سينمائي في القاهرة، ولطالما كانت الفنانات المصريات، وخاصة رائدات صناعة الأفلام والمنتجات، من الركائز الأساسية في صناعة السينما في مصر والعالم العربي».

تعزيز صوت المرأة

وأشادت السفيرة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة على مدار 6 سنوات، كجزء من التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز صوت المرأة في صناعة السينما وصنع القرار عالميًا.

احتفاء بأسطورة موسيقية

وتحدثت السفيرة عن احتفاء الدورة التاسعة من المهرجان بأيقونة فنية، وهي «أم كلثوم»، التي وصفتها بكونها امرأة ذات موهبة استثنائية ورؤية ثاقبة وتأثير هائل.

وأضافت: «لقد ألهمت رحلة حياتها الكثيرين حتى يومنا هذا، ونحن ممتنون لكِ يا أم كلثوم على مشاركتك مواهبك مع هذا العدد الكبير من الناس من خلال موسيقاك وفنك».

دعم حكومة مصر

وأثنت السفيرة على دعم حكومة مصر لهذا المهرجان الهام، بالتعاون مع جميع الشركاء، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة الذي يؤمن بأن جميع النساء قادرات على تحقيق إمكاناتهن الكاملة.

شكر خاص

كما وجهت السفيرة شكرًا خاصًا لمجلس الأمناء وإدارة المهرجان على تعاونهم الرائع مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي أسهم في تعليم 500 شاب وشابة حول صناعة الأفلام، وأن بعض أعمالهم تنافست في المسابقات الإقليمية والدولية.

وفي ختام كلمتها، تقدمت السفيرة بالشكر إلى معالي محافظ أسوان، الأستاذ محمد كمال، وأهالي أسوان على كرم ضيافتهم وحفاوة استقبالهم، متمنية للجميع دورة ناجحة من مهرجان أسوان الدولي التاسع لسينما المرأة.