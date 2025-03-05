رئيس المنتدى الخليجي للأمن: العالم يدرك حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية

قال الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن، إن العالم بأكمله يدرك جرائم الحرب الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وأفعال الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تقف ضد إرادة العالم وضد إرادة 60% من المجتمع الإسرائيلي، لافتًا إلى أن المشهد الإنساني في قطاع غزة لا يمكن وصفه، وأصبح الأطفال يبكون للحصول على بعض الأرز.

وأضاف الشليمي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك صمتًا أوروبيًا واضحًا تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية هي مرافعات شكلية بهدف استمرار العملية القانونية ليس إلا.

وأشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي بهذا الشكل يعكس وجود غطاء سياسي دولي يسمح لإسرائيل بتجاهل القوانين والقرارات الدولية، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي، خاصةً من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبًا بتحرك موحد لوقف هذه الانتهاكات.