فرص للارتباط.. 4 أبراج مواليدها على موعد مع السعادة بالنصف الثاني من مايو

يحمل النصف الثاني من شهر مايو الجاري، فرصًا جيدة للارتباط لمواليد بعض الأبراج، لذا عليهم التفكير جيدًا واتخاذ القرارات، والابتعاد عن الإنفعال والعصبية والقرارات المتسرعة، التي قد تكون سببًا في الوقوع بمشكلات عديدة، بحسب مجلة «Times Of India».

برج السرطان

مواليد برج السرطان لديهم حظ كبير على المستوى العاطفي، خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، إذ لديهم فرصة جيدة للارتباط، ولكن يجب التفكير قبل اتخاذ القرار، ويجب أن يضعوا في اعتبارهم أن الارتباط ليس مجرد وعد، بل التزام صادق تجاه كلًا منهما للآخر.

برج العذراء

مواليد برج العذراء لديهم حظوظ قوية، خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، خاصة على المستوى العاطفي، ولديهم اهتمام كبير بالتفاصيل، مما يؤدي إلى وقوعهم في بعض المشكلات، لذا يجب عليهم الانتباه.

برج الجدي

مواليد برج الجدي لديهم اهتمام كبير بمفهوم العائلة، لذا عليهم التفكير جيدًا في الارتباط، خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، إذ ستتاح أمامهم فرص مناسبة، وتعد أهم نصيحة لهم الابتعاد عن العصبية، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.

برج الحوت

مواليد برج الحوت لديهم حظوظ قوية، خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، على المستوى المهني والعاطفي، وستتاح أمامهم فرص جيدة للارتباط، لذا عليهم اتخاذ الخطوة.