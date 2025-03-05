سيد عفيفي بعد تكريمه من الرئيس السيسي في عيد العمال: أعيش أجمل لحظات حياتي

كتب: حسن صالح

فرحة كبيرة سيطرت على سيد عفيفي حسن بحيري، الرجل البسيط والعامل المجتهد، والذي شارك في احتفالية عيد العمال اليوم، بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عمل منذ الصغر

وجاء التكريم كدفعة ورسمة أمل على ملامح ابن عزبة أبو باشا في القلوبية، والذي بدأ حياته في العمل منذ الصغر، إذ خرج للعالم الخاص بالعمل منذ أن كان في الصف الرابع، وبدأ في مهنة مبيض محارة، وأبدع بها.

وخرج صاحب الـ55 عاما لمجال العمل بعد وفاة والده وتركه طفلا صغيرا، فخلع ثوب الطفولة ولبس ثوب المسؤولية، فكبر سيد عفيفي علي تحمل المسؤولية والعمل، ليسند أسرته، وعاش بحيري علي إعالة أسرته من مهنته، فساعد أبناءه في الحصول على الشهادات، إذ حصلت الابنة الأولى على معهد فني تجارى والثانية حاصلة على دبلوم تجاري، والابن الأصغر في الصف الأول الإعدادي.

وواصل «بحيري» العمل في مهنة مبيض محارة ليل نهار حتى يستطيع مجابهة ظروف الحياة ويوفر حياة كريمة لأسرته المكونه من ثلاثة أولاد، وأوضح العامل في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إنني أعيش أجمل لحظات حياتي عندما علمت من وزير العمل أنني من ضمن العمال المجتهدين الذين يكرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال».

وعاش «بحيري» على أمل تحقيق الحلم بالحصول على التكريم من الرئيس: «يوم التكريم، كنت غير قادر على الاستيعاب حتى قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسي وصافحني بيده التي حمت مصر من الفتنة وحكم جماعة الإخوان، وجنبنا مشكلات كثيرة، وحمانا من مخططات أعداء الوطن في الداخل والخارج ووصل بنا إلى بر الأمان وما زال يعمل ويخطط في كل المجالات حتى ينهض بمصرنا العظيمة وشعبها العظيم».

جبر خواطر العمالة غير المنتظمة

وشعر بحيري بالفخر عند تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي له في عيد العمال رغم انشغاله بهموم ومشكلات كثيرة داخل وخارج مصر إلا أنه لم ينسَ الطبقة البسطة والعمال المهنيين الذين يعملون بصفة غير منتظمة، داخل كل قرى ومدن محافظات مصر: «الرئيس الإنسان جابر الخواطر دى دائما الذى جبر بخاطر العمال الغلابة والعمالة غير المنتظمة وكرمني اليوم في احتفالية عيد العمال».

حلم سيد عفيفي يكتمل وتكريم من المحافظ

واكتملت الحلم الخاص بسيد عفيفي بعد أن استجاب له المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمقابلته، وتكريم مرة ثانية بالمحافظة وتلبية بعض المطالب الخاصة به وتوفير فرص عمل لبناته.