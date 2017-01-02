عودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن إلى أرض الوطن اليوم

قال السفير المصري باليمن يوسف الشرقاوي، إن الاتصالات التي أجراها مؤخرا نجحت في الإفراج عن 72 صيادًا مصريًا بمحافظة المهرة المطلة على بحر العرب جنوب اليمن.

وأوضح "الشرقاوي" لـ"الوطن" أن الصيادين سيبدأون رحلة العودة لمصر في الساعات الأولى من صباح الإثنين، مؤكدا أنه كان على اتصال دائم مع كل السلطات اليمنية من أجل عودتهم إلى مصر.

وأشار إلى أن الصيادين كانوا يستقلون 3 مراكب صيد من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية وعزبة البرج بدمياط وكفر الشيخ.

ونجحت الاتصالات المكثفة التي أجراها السفير المصري لدى اليمن والمقيم بالرياض في الإفراج عن 49 مصريا الأسبوع الماضي كان الحوثيون ألقوا القبض عليهم في مقر إقامتهم بمدينة الحديدية، وتم نقلهم إلى سجن صنعاء وهم يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، ويقيمون في المدينة منذ سنوات.