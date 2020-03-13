طقس مشمس ومعتدل بشوارع المنصورة
حالة الطقس اليوم السبت في الإسكندرية
انتظام حركة الملاحة والسكك الحديدية وخطوط المترو
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