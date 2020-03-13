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محمود مسلم

الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر

علاوة دورية وإعفاء ضريبي.. أهم ما جاء في اجتماع السيسي والوزراء

مصطفي مدبولي
مصر

"مدبولى".. إدارة الأزمات بـ"العلم"

مؤشرات الاقتصاد العالمى تتهاوى على طريقة «الكساد العظيم»
اقتصاد

"سنة 20".. السير نحو المجهول!

حركة السياحة
اقتصاد

"كورونا" يعرقل صحوة السياحة المصرية

الأرصاد

طقس اليوم الأحد 15 مارس 2020.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

نقابة الصحفيين

بسبب كورونا.. "الصحفيين" توصي بعمل الزميلات من المنازل إليكترونيا

الدكتور علي جمعة .. مفتى الجمهورية سابقا

على جمعة عن فيروس كورونا: الرسول أمرنا بالحجر الصحي

عاجل.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الأسباني بفيروس كورونا المستجد

خالد منتصر

هل عدوى الكورونا تمنح الحصانة ولا تتكرر؟

s خالد منتصر

عماد الدين أديب

ارحموا «أهل النت» يرحمكم من فى السماء!

s عماد الدين أديب

د. محمود خليل

المسكوت عنه فى أحاديث «كورونا»

s د. محمود خليل

مجدى علام

١٥ معجزة لـ"يوسف" وأحسن القصص (1-2)

s مجدى علام

حازم منير

حروب المياه

s حازم منير

أمينة خيرى

"الأكثر إلحاحاً" فى مصر

s أمينة خيرى

نهاد أبو القمصان

وثّقوا بطولات الناس ودرّسوها فى المدارس

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ملفات الوطن

ملفات الوطن
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واصل مسئولو المحافظات انتشارهم الميداني في الشوارع لإزالة آثار الأمطار

المحليات تزيل آثار "عاصفة التنين"

المحليات تزيل آثار "عاصفة التنين"

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القاهرة والجيزة: شفط المياه أولاً بأول.. وإلغاء إجازات المسئولين

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الإسكندرية: الدفع بسيارتى سيول و92 سيارة لسحب المياه

القاهرة والجيزة: شفط المياه أولاً بأول.. وإلغاء إجازات المسئولين

مساعد وزير التنمية المحلية: كمية الأمطار أكبر من استيعاب شبكات الصرف

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي

شوقي غريب: أتمنى إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس

رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية لعلاج فيروس كورونا

إكرامي يٌعلق على أنباء انتقاله لبيراميدز

محمود علاء

الزمالك ينجح في تمديد عقد محمود علاء لمدة موسمين

الدوري الروسي

بعد تجميد النشاط في معظم الدول.. 7 دوريات لم يصيبها كورونا

نادي الزمالك

إغلاق نادي الزمالك لمدة أسبوع خوفا من تفشي كورونا

شريف فؤاد لـ"الوطن سبورت": الأهلي يتخذ كل الإجراءات للوقاية من كورونا

الأهلي

بعد تأجيل الدوري.. 17 مباراة في فترة تعليق النشاط الرياضي تعرف عليها

فيروس كورونا

عاجل.. ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في الجزائر لـ45

تفشي فيروس كورونا حول العالم

عاجل.. 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

فيروس كورونا

عاجل.. شفاء مصابين اثنين بكورونا في الكويت

نتنياهو

عاجل.. كورونا تؤجل محاكمة نتنياهو بالرشوة والاحتيال

صورة تعبيرية

البنوك المصرية تجهز "سيناريو B" لشهر الشمول المالى بعد منع التجمعات

جانب من توقيع الاتفاقية

شراكة بين البنك الأهلى و"صبور" وهيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مشروع "KEEVA"

«مصر» يوقع تعاقد الفرع الجديد فى نادى الزمالك

بنك مصر يتعاقد لتدشين مقر جديد بنادى الزمالك

طلاب جامعة القاهرة يتسلمون الجائزة

المصرف المتحد يطلق حملة توعية فى فروعه بمخاطر "كورونا" وإجراءات الوقاية منه

وقود

ماذا تفعل عند تزويد سيارتك بوقود خاطئ؟

سيارات

فبراير شهد ترخيص 16 ألف و344 سيارة زيرو

قطع غيار

رئيس شعبة المستوردين: كورونا لم يؤثر على سوق السيارات

A110 Légende GT

"Alpine" تطلق سيارتها الجديدة "A110 Légende GT"

تنظيف الأثاث

بعد انتهاء الأمطار.. كيفية تنظيف العفش والأثاث بعد تعرضه للمياه

قناة مصر التعليمية

بعد تعليق الدراسة.. تردد قناة مصر التعليمية "تقدم المناهج الدراسية"

العتبة

بسعر الجملة.. 7 أسواق في القاهرة لشراء الأدوات المنزلية قبل عيد الأم

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كيفية تحضير محلول التعقيم

صحة

للوقاية من كورونا.. تعرف على كيفية تحضير محلول التعقيم

قضية المتهمة بإنهاء رجولة زوجها بـ

علاقات و مجتمع

عشان يتوب.. 5 مشاهد من قضية المتهمة بإنهاء رجولة زوجها بـ"سكين المطبخ"

آية عادل

علاقات و مجتمع

حكاية "آية".. ممثلة مسرح و"ريسة" في بنزينة: الرجالة مش متقبليني والناس مبترحمش

مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

ماما

مؤسس "أمهات مصر" لأولياء الأمور بعد تعليق الدراسة: الدولة عملت اللي عليها

طبق سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان

مطبخ

تعرف على طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان

تارت البرقوق

مطبخ

طريقة عمل تارت البرقوق

مشروب التفاح بالقرفة الساخن

مطبخ

مشروب التفاح بالقرفة الساخن

تنظيف الحاجب

مع انتشار كورونا.. بدائل السيدات لتهذيب "الحاجب والوجه"

نصائح للأمهات للاستفادة من الاجازة بعيدا عن الخروجات

بعد تأجيل الدراسة.. نصائح للاستفادة من الإجازة بعيدا عن الخروجات

مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

مؤسس "أمهات مصر" لأولياء الأمور بعد تعليق الدراسة: الدولة عملت اللي عليها

المكسيكية يويا في كويرنافاكا

لايف ستايل

المكسيكية "يويا" حاربت الإنطوائية والخجل باليوتيوب والمساواة بين الجنسين

عمال "غزل المحلة" أبطال عرض مسرحي: خير من يمثلكم

عمال "غزل المحلة" أبطال عرض مسرحي: خير من يمثلكم

مركز خاص لعلاج المدمنين مجاناً: نخفف زحام "الحكومى"

مركز خاص لعلاج المدمنين مجاناً: نخفف زحام "الحكومى"

البس جوانتي وابعد الفوطة عن وشك.. كيف تتجنب العدوى بـ كورونا في الجيم؟

البس جوانتي وابعد الفوطة عن وشك.. كيف تتجنب العدوى بـ كورونا في الجيم؟

دراسة: "جمهورية أردوغان" فى طريقها للزوال

دراسة: "جمهورية أردوغان" فى طريقها للزوال

عمال النظافة يبيعون مخلفات الإعصار بـ"الكيلو"

عمال النظافة يبيعون مخلفات الإعصار بـ"الكيلو"

مفيش "ميد تيرم" في "آداب القاهرة": ماعندناش أغلى منكم

مفيش "ميد تيرم" في "آداب القاهرة": ماعندناش أغلى منكم

حمو بيكا يثير السوشيال ميديا في 72 ساعة.. درع ذهبي وخطوبة ومرض

حمو بيكا يثير السوشيال ميديا في 72 ساعة.. درع ذهبي وخطوبة ومرض

"محاربة البلاء بالغناء".. إيطاليا تتبع أسلوبا جديدا في مواجهة كورونا

"محاربة البلاء بالغناء".. إيطاليا تتبع أسلوبا جديدا في مواجهة كورونا

كيف يختطف كورونا خلايا البشر؟ باحثون يكشفون السر

كيف يختطف كورونا خلايا البشر؟ باحثون يكشفون السر