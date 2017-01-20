تسجيل الدخول

الوطن

القاضي لـ"الوطن": الشباب اليمني ينضم إلى الميلشيات المتطرفة بسبب الفقر

اليوم AM 04:50
كتب: محمد علي حسن
القاضي لـ"الوطن": الشباب اليمني ينضم إلى الميلشيات المتطرفة بسبب الفقر

صورة أرشيفية

قال الناشط الحقوقي اليمني، مازن القاضي، رئيس مؤسسة الشباب الجامعي للتنمية، إنه مع دخول الأزمة في اليمن عامها الثالث وفيما لا يوجد في الأفق أي بوادر للحل القريب لإنهاء الحرب، تزداد حدة تدهور الأوضاع الإنسانية، والجوع يزداد بشكل يومي والناس يستنفذون كل سبل البقاء على قيد الحياة، لا سيما مع توقف مصادر الدخل وفرص كسب العيش بسبب الحرب، انتشار امراض وبائية مميتة كحمى الضنك والكوليرا في ظل انهار النظام الصحي وانعدام الغذاء والدواء، وتوقف الخدمات العامة الأساسية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وتفشي المجاعة في بعض المحافظات، كمحافظة الحديدة التي أُعلنت مؤخرا أنها محافظة منكوبة من قبل الحكومة الشرعية بعد انتشار المجاعة، ويعاني سكانها من الجوع والفقر المدقع ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر.

وأضاف القاضي لـ"الوطن"، أن حالة الانقسام السياسي والقيود المفروضة من قبل الانقلابيين على البنوك وعمليات تحويل الأموال، واستنزاف أموال البنك المركزي وإيقاف صرف رواتب موظفين الدولة في جميع القطاعات منذ عدة أشهر، كل ذلك أدى إلى زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية والتي ستقود البلاد المنهك أصلا إلى كارثة إنسانية حقيقية ستكون عواقبها وخيمة، كما أن محدودية المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن شكلت عبئا كبيرا على الهيئات والوكالات الدولية الإغاثية الإنسانية، وقدرتها على الاستجابة وإيصال المعونات لجميع المناطق والأشخاص المتضررين.

وأوضح أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفقر خاصة بين أوساط الشباب، وارتفاع نسب التسرب من التعليم، الأمر الذي يجعل الشباب أكثر عرضة للاستقطاب من قبل المليشيات والجماعات المتطرفة وتوظيفهم في ميادين وجبهات القتال، بل والإنضمام اليها باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على البطالة أو الفرصة الوحيدة لكسب العيش، في ظل عدم وجود فرص عمل وحالة الياس والإحباط الذي يعيشه الشباب.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى تدخل جاد من المجتمع الدولي للقيام بدوره عبر الوكالات والهيئات الإنسانية، مستخدما كل النفوذ لإنقاذ أرواح الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة، هذا بالإضافة إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لتحييد الخدمات الأساسية والاقتصادية بعيداً عن الصراعات السياسية لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها، وكذلك تعجيل وتيرة الحل السياسي لإنهاء الحرب والبدء بإعادة الاعمار وبناء السلام.

أخبار متعلقة

مسلم :مستعدون لاستئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا وسوريا والعراق واليمن

مسلم :مستعدون لاستئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا وسوريا والعراق واليمن

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة مستعدة لاستئناف الرحلات الجوية إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن بمجرد توقف الحروب هناك واستتباب
الحكومة اليمنية تدعو منظمات الأمم المتحدة لفتح مكاتبها ‏الرئيسية في عدن

الحكومة اليمنية تدعو منظمات الأمم المتحدة لفتح مكاتبها ‏الرئيسية في عدن

دعت الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة، إلى ‏فتح ‏مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، ‏بعد ‏التحسن الذي طرأ على الأوضاع
بالفيديو| نساء في "صنعاء" يحتجون على عمليات "التحالف العربي" العسكرية في اليمن

بالفيديو| نساء في "صنعاء" يحتجون على عمليات "التحالف العربي" العسكرية في اليمن

نظمت أكثر من 3000 امرأة يمنية احتجاجا ضد العملية العسكرية في اليمن التي ينفذها "التحالف العربي" بقيادة السعودية، وخرجت المجموعة الكبيرة من النساء، وهي تحمل
مسؤول إيراني: "طهران" و"الرياض" يجب أن يعملا معا لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن

مسؤول إيراني: "طهران" و"الرياض" يجب أن يعملا معا لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن إيران والسعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح

التعليقات

مسابقة الوطن سبورت

الأكثر قراءة

عاجل