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الوطن

حضور جماهيري كبير بمهرجان التحطيب باﻷقصر

منذ 36 دقيقة
كتب: شيماء عادل
حضور جماهيري كبير بمهرجان التحطيب باﻷقصر

مهرجان التحطيب باﻷقصر

شهدت ساحة أبو الحجاج باﻷقصر إقبالا كبيرا من الجمهور لفعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر عاصمة الثقافة العربية، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ويشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية بالصعيد.

شملت فعاليات اليوم عرض سامر للتحطيب بحضور شيوخ اللعبة بمصاحبة المزمار لفرقة النيل، وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه "الفرح القناوي"، كما قدمت أسيوط فنون شعبية تابلوه "الحجالة" "العصايا" "هاميس" تلتها فرقة المنيا فنون شعبية ومجموعة متنوعة من العروض منها مولد سيدي الفولي، وعرضت فرقة سوهاج فنون شعبية فقرتي "الربابة" "التحطيب" "الخلخال"، واختتمت فرقة سوهاج للآلات الشعبية بققرة "السيرة الهلالية".

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