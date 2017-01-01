وزير الأوقاف يقدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير الأوقاف يقدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشددا على أن الإسلام يدعوا إلى التعايش والتسامح مع الأقباط.
"الإحصاء": مصر تحتل المركز 95 عالميا والسابع عربيا في "المعرفة"
"الإحصاء": مصر تحتل المركز 95 عالميا والسابع عربيا في "المعرفة"
قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر تحتل ترتيبًا متأخرًا في قائمة الأمم المتحدة لمؤشرات المعرفة العالمية التي تقيس أوضا
"مسلم": مستقبل الصحافة الورقية يواجه صعوبة كبيرة
"مسلم": مستقبل الصحافة الورقية يواجه صعوبة كبيرة
قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مستقبل الصحافة الورقية يواجه صعوبة كبيرة، مشيرًا إلى أنها تحتاج تقديم خدمة إلى القارئ غير التي يسمعها.
لماذا اقترحت مصر وساطة البنك الدولي حول سد النهضة؟
لماذا اقترحت مصر وساطة البنك الدولي حول سد النهضة؟
في خطوة جديدة اقترح سامح شكري، وزير الخارجية، وساطة البنك الدولي، ليكون طرف محايد وفاصل بين مصر واثيوبيا والسودان في اللجنة الفنية بين الدول الثلاثة.
مسؤول بـ"الأوقاف": تصريحات شيرين رضا "قد تكون غيرة زائدة على الإسلام"
مسؤول بـ"الأوقاف": تصريحات شيرين رضا "قد تكون غيرة زائدة على الإسلام"
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تصريحات الفنانة شيرين رضا، بشأن الأذان "قد تكون غيرة زائدة على الإسلام"، بحسب قوله.
كنيسة الأقباط الأرثوذكس تساهم في بناء مسجد بالأقصر
كنيسة الأقباط الأرثوذكس تساهم في بناء مسجد بالأقصر
ساهم وفد من كنيسه الأقباط الأرثوذكس بإسنا جنوب الأقصر في إنشاء مسجد الشيخ هاشم بالمدينة.
بالفيديو| "الرئاسة": موقف "السيسي" من الترشح للرئاسة لم يُحدد بعد
بالفيديو| "الرئاسة": موقف "السيسي" من الترشح للرئاسة لم يُحدد بعد
علق السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا إن "توقيت إعلان الرئيس موقفه من الا