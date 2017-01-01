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محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»
إرهاب المنتديات عبر الإنترنت خطر جديد يجب مواجهته.. وخبير: حذفها صعب

إرهاب المنتديات عبر الإنترنت خطر جديد يجب مواجهته.. وخبير: حذفها صعب
بروفايل| صلاح عيسى.. رحيل مدون دفتر الوطن

بروفايل| صلاح عيسى.. رحيل مدون دفتر الوطن
"السادات" عاشق "أسمهان".. حفظ أغانيها عن ظهر قلب وأنقذته من "الحاج"

"السادات" عاشق "أسمهان".. حفظ أغانيها عن ظهر قلب وأنقذته من "الحاج"
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«الوطن» تحقق لمدة 4 سنوات: «حكايات من الجبهة» فى يوميات «شهيد أكتوبر»

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مارجريت عازر: مصر بحاجة لـ"لوبي" لتوضيح صورتها الحقيقية بالخارج

مارجريت عازر: مصر بحاجة لـ"لوبي" لتوضيح صورتها الحقيقية بالخارج
خبير عسكري: قرار البشير بمنح تركيا إدارة "سواكن" عمل عدائي صريح ضد مصر

خبير عسكري: قرار البشير بمنح تركيا إدارة "سواكن" عمل عدائي صريح ضد مصر
"موسى": جزيرة "سواكن" السودانية خطر على الأمن القومي المصري والسعودي

"موسى": جزيرة "سواكن" السودانية خطر على الأمن القومي المصري والسعودي
رئيس تحرير "الأهرام": هناك تحديات كبيرة تواجه الصحافة حول العالم

رئيس تحرير "الأهرام": هناك تحديات كبيرة تواجه الصحافة حول العالم
"الوطنية للإعلام": شعائر صلاة الجمعة من حلايب وبث برنامج أسبوعي

"الوطنية للإعلام": شعائر صلاة الجمعة من حلايب وبث برنامج أسبوعي
"السويدي" يقترح إنشاء منافذ بيع لسلع المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب

"السويدي" يقترح إنشاء منافذ بيع لسلع المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب

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مصطفى محمود «المذيع».. «مؤمن» في طريق «العلم»

مصطفى محمود «المذيع».. «مؤمن» في طريق «العلم»
بالصور| أول ظهور لـ"منير" بعد شائعة زواجه عرفيا

بالصور| أول ظهور لـ"منير" بعد شائعة زواجه عرفيا
ملكة جمال اليونان في زيارة للهرم

ملكة جمال اليونان في زيارة للهرم
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أحلام تهاجم شيرين رضا: "الفاشلة يزعجها الأذان"

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حاتم هزاع

شاعر

رسام بيرسم بالكلام أحلى غناوى بلدتى يحكى وجعيتى تترسم بحروف منى تطلع آهاتى فى أغنيات تحكى حكايات

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المديرة تناشد والدة التوأم: «تعالى رضّعيهم بأجر»

المديرة تناشد والدة التوأم: «تعالى رضّعيهم بأجر»
حكاية من قصر رئاسي| برجهوف.. مقر راحة "هتلر" من الحرب

حكاية من قصر رئاسي| برجهوف.. مقر راحة "هتلر" من الحرب
﻿بالصور| "سانتا كلوز" يصل "الرقة" بعد التحرير: "سنحتفل رغم كل شيء"

﻿بالصور| "سانتا كلوز" يصل "الرقة" بعد التحرير: "سنحتفل رغم كل شيء"
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"الحاج أحمد" يقدم وجبات سمك مجانا للمحتاجين: في أي وقت لوجه الله
"تضم مركزا لتجميع الأقمار".. ما لا تعرفه عن مدينة الفضاء المصرية

"تضم مركزا لتجميع الأقمار".. ما لا تعرفه عن مدينة الفضاء المصرية

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احتفال الأقباط الشرقيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكاثوليكية بالمنصورة
افتتاح خط طيران "مرسى علم -ميلانو"

افتتاح خط طيران "مرسى علم -ميلانو"
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صندوق تحيا مصر بالشرقية
"الأرثوذكسية" ترسل وفود كنسية لتهنئة الطوائف بالكريسماس

"الأرثوذكسية" ترسل وفود كنسية لتهنئة الطوائف بالكريسماس

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بالصور| محافظ كفرالشيخ يشهد التوقيع النهائي لبروتوكول نقل مركز الأورام
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بالصور| قصة قرية بقنا قهرت "الجزارين": اللحمة بـ100 جنيه بدل 150

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محافظ الدقهلية يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ13 عروسة
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لضمان جودتها.. تحليل عينات المياه مجانا بالبحر الأحمر
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إصابة 3 في حادث سيارة بالبحر الأحمر
ضبط 860 كيلو دقيق بلدي مدعم لدى تجار التموين بالفيوم

ضبط 860 كيلو دقيق بلدي مدعم لدى تجار التموين بالفيوم
ضبط 3 عاطلين بحيازتهم 3.5 ألف قرص مخدر في الدقهلية

ضبط 3 عاطلين بحيازتهم 3.5 ألف قرص مخدر في الدقهلية

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