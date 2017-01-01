بالفيديو| "الرئاسة": موقف "السيسي" من الترشح للرئاسة لم يُحدد بعد

بالفيديو| "الرئاسة": موقف "السيسي" من الترشح للرئاسة لم يُحدد بعد

علق السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا إن "توقيت إعلان الرئيس موقفه من الا