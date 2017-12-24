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الوطن

بطريرك الكاثوليك في "قداس الميلاد": نعيش عالم تسوده الحروب والكراهية

منذ 36 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
بطريرك الكاثوليك في "قداس الميلاد": نعيش عالم تسوده الحروب والكراهية

الأنبا إبراهيم إسحق

ألقى الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، كلمة خلال قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، وأكد خلاله أن ميلاد المسيح هو الفرح والخلاص للبشر، مشيرًا إلى أننا نعيش حاليا في عالم تسوده الحروب في كل مكان ويوجد به القتلى والغرقي واللاجئون بالملايين، وأن البشرية عانت من الحروب واحتقار الإنسان الآخر، والكراهية بين شعوبها، وظل العالم منقسماً إلى قوي وضعيف، وسيد وعبد، وغني يمتلك كل شيء وأغلبية ساحقة تئن من الجوع والفقر.

ويحضر القداس عمرو موسى أمين جامعه الدول العربية الأسبق، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد نجم آمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومندوب عن وزارة الداخلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

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