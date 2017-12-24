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الوطن

"البحيري": البنية التحتية للاتصالات ليست جاهزة للمستقبل

منذ 20 دقيقة
كتب: حسن عثمان
"البحيري": البنية التحتية للاتصالات ليست جاهزة للمستقبل

أحمد البحيرى

أكد المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "we"، أن البنية التحتية للاتصالات في مصر ليست جاهزة لأن تكون قاعدة أساسية للمستقبل.

وأضاف "البحيري"، في تصريحات لـ"الوطن" قائلًا: "كان لدينا توجهات من وزارة الاتصالات بأن نرفع سرعات الإنترنت في مصر 4 ميجات بنهاية العام الحالي، ووصلنا إلى هذه السرعة لنحو 50% من المشتركين على شبكة الإنترنت".

وتابع: "50% من المشتركين لديهم القدرة على أن يحصلوا على سرعات تصل إلى 50 ميجا، وبنهاية شهر مارس 2018 سيكون لدينا نحو 75% من مشتركي شبكة الإنترنت تتوافر لديهم سرعات لا تقل عن 4 ميجات، ومنذ أن توليت المسؤولية في الشركة كان لدى قناعة بأن رفع كفاءة شبكة الإنترنت أهم من إطلاق شبكة المحمول، و"استطعنا أن نرفع كفاءة الشبكة بالتوازي مع إطلاق شبكة المحمول، واستثمرنا خلال عام فقط في البنية التحتية وإطلاق شبكة المحمول 7 مليارات جنيه".

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