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الوطن

رئيس المصرية للاتصالات: ما حققناه خلال العام الحالي طفرة غير مسبوقة

منذ 37 دقيقة
كتب: حسن عثمان
رئيس المصرية للاتصالات: ما حققناه خلال العام الحالي طفرة غير مسبوقة

أحمد البحيرى

أكد المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "we"، أن ما حققناه خلال العام الحالي يعتبر طفرة غير مسبوقة، حيث "استطعنا أن نطلق شبكة محمول وأن نرفع كفاءة البنية التحتية للشبكة".

وأضاف "البحيري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" قائلا: "حققت الشركة أداءً قويًا خلال الـ9 أشهر الماضية، وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغ 13.261 مليار جنيه مقارنة بـ9.657 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 37%.

وأكد، أن الربح بلغ قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 3.924 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة هامش ربح قدرها 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.547 مليار جنيه مصري مقارنة بــ3.181 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 12% وبنسبة هامش ربح 27%.

وتابع "البحيري": "لدينا هدف خلال العام المقبل أن نحافظ على النجاح الذي حققناه ونستمر فيه، وهذا بالتأكيد سيكون في مصلحة المستثمرين في الشركة المصرية للاتصالات".

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