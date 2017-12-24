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الوطن

حجم ميزانية السودان لعام 2018 نحو 24.7 مليار دولار

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
حجم ميزانية السودان لعام 2018 نحو 24.7 مليار دولار

السودان

نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن عثمان الركابي وزير المالية قوله في جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد إن حجم مشروع ميزانية السودان لعام 2018 يبلغ نحو 173.1 مليار جنيه 24.7 مليار دولار.

وشهدت العملة السودانية انخفاضًا مطردًا ليصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل ثلاث مرات من سعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه مقابل الدولار وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرًا تجاريًا ظل ساريًا 20 عامًا.

وقال مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعد إقرار الميزانية المقترحة للعام المقبل، إن السودان، المعتمد على الواردات، يأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة في 2018.

وكانت الحكومة قالت في نوفمبر إنها ستتخذ إجراءات لتوحيد سعر صرف العملة السودانية بحلول يناير كانون الثاني لكنها استبعدت تعويم الجنيه.

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