رئيس "الأسقفية" يبدأ كلمته في "قداس الميلاد" بالصلاة لشهداء الإرهاب

ألقى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الطائفة الأسقفية بمصر، كلمة خلال قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، مساء اليوم، بحضور أحمد محمد إيهاب، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من النواب والشخصيات العامة.

وحملت الكلمة عنوان: "ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل".

واستهل "حنا" كلمته بالصلاة من أجل كل أسر شهداء الوطن الذين فقدوا أحبائهم بسبب الهجمات الإرهابية الغادرة التي حدثت خلال العام الماضى، ومن أجل حماية آلهية لمصر من كل قوى الشر.