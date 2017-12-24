انتهاء "قداس الميلاد" في كاتدرائية الكاثوليك

انتهى قداس عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية العذراء في مدينة نصر، الذي ترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

وشهد القداس حضور عدد من الشخصيات العامة، ومحمد نجم، أمين رئاسة الجمهورية مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم القداس بكلمة للأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، وشكر الحضور وعلى رأسهم محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس، وعمرو موسى، ونواب مجلس النواب الحاضرين.

وتلقى كل من الأنبا إبراهيم إسحاق، والأنبا يوحنا قلته، التهاني من الشخصيات العامة التي حضرت القداس.