"قصور الثقافة" تختتم فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان التحطيب الدولي ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية بساحة أبو الحجاج، والذي أقامته الهيئة في الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر 2017، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية بالصعيد، وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا.

بدأت الفعاليات بكلمة الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث نقل فيها شكره، إلى الكاتب الصحفي حلمي النمنم، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة على إقامة هذا المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وذكر أن لعبة التحطيب، هي لعبة من التراث للدفاع عن الفرد والجماعة والمصري، معروف بحبه للحياة وتصديه للخطر، ولديه زهو روحي وكيفية تعليم فنونه، للدفاع عن النفس وهو أصل لعبة التحطيب.

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، مجموعة متميزة من العروض الفنية فلكلور الصعيدي، والفلاحي والنوبي، والتنورة بمصاحبة فرقة الأقصر للآلات شعبية.