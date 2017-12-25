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الوطن

وزير النقل: أول يوليو زيادة سعر تذكرة المترو مع رفع "الكهرباء"

منذ 12 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
وزير النقل: أول يوليو زيادة سعر تذكرة المترو مع رفع "الكهرباء"

هشام عرفات

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تذكرة المترو ظلت بسعر جنيه واحد لمدة 12 عاما، مضيفا أن الزيادة تمت في مايو الماضي إلى جنيهين نظرا لكثرة الخسائر التي شهدها المترو.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن كل عام يتم تطوير محطات جديدة مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تزيد المحطات ويبقى السعر كما هو.

وأشار عرفات، إلى أنه تم الإعلان بكل صراحة عن الزيادة في أسعار تذكرة المترو وأن الزيادة ستكون في بداية يوليو من العام المقبل، مضيفا أن السعر سيرتبط بسعر الكهرباء التي سيستهلكها المترو.

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