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الوطن

"مسلم": الإعلام مرآة المجتمع ونبضه

منذ 23 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"مسلم": الإعلام مرآة المجتمع ونبضه

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الإعلام مرآة المجتمع ونبضه وناقل لمشاكل الناس ومراقب للمسؤولين، مؤكدا أن الإعلامي يستمد قوته من الشعب حين يعمل للناس.

ووجه "مسلم" خلال كلمته بندوة نادي روتاري هيليوبوليس الشروق حول "دور الروتاري والصحافة والإعلام في المجتمع المدني بمصر" مساء اليوم الشكر لأندية روتاري، قائلا: يقدمون للمجتمع خدمات هامة، وأصبح واجب على كل شخص في مصر المساهمة في ظل المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للمجتمع المدني.

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