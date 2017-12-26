مارجريت عازر: مصر بحاجة لـ"لوبي" لتوضيح صورتها الحقيقة بالخارج

شددت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على حاجة مصر لتشكيل لوبي يتواصل مع الخارج في أمريكا والغرب لتوضيح الصورة الحقيقية عما يحدث في مصر، موضحة أن دول الغرب لديهم معلومات مغلوطة عن مصر خاصة بالنسبة للأقباط أو حقوق الإنسان.

وأضافت "عازر"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر حصل عليها الجانب الإيطالي خلال قضية الباحث جوليو ريجيني.

وأشارت إلى أن الدستور المصري يكفل حق ممارسة الشعائر الدينية، كما أصبح هناك قانونًا يُتيح حرية بناء الكنائس، ولكن سلوك بعض الأفراد تسيء للدولة في الخارج مثل حادث أطفيح الأخير، والذي قد يصدر صورة خاطئة عن الوضع في مصر.