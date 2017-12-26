محافظ الوادي الجديد يجري جولة في عدد من الأحياء بمدينة الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بسرعة استغلال الأراضي الفضاء بمدينة الخارجة ودراسة رفع كفاءة ميدان الساعة وتطويره وتركيب ساعة تليق بالمنظر العام وتتناسب مع حجم الميدان.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن المحافظ خلال زيارته التفقدية التي شملت ميدان الساعة وشارع جمال عبد الناصر ومخلالات المباني به وحديقة الأوقاف، أصدر توجيهات دهان وتجميل سور مركز شباب الخارجة من الجهة الشمالية الغربية حول الميدان، وتأكيد دهان العمارات السكنية من جميع الجوانب طبقًا لشروط البناء، وعدم منح التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العمارات المخالفة.

وأضاف الطماوي، أن المحافظ وجه برفع الأتربة الموجودة بجوار الأرصفة بالشوارع الجانبية وإزالة الحشائش الموجودة على جانبي الشوارع بالأحياء السكنية، مما يضر بالمنظر العام وإعادة النظر في جميع الإعلانات بالمدن ويتم تعديل وتطوير الإعلانات طبقًا للقانون، وبما يتفق مع قرارات وتوصيات لجنة الإعلانات، ورفع القمامة من جميع الشوارع مبكرًا ويتم رفعها أولًا بأول قبل تراكمها، كما وجه باستغلال الأراضي الواقعة بين الرصيف وسور إدارة الري بشارع جمال عبد الناصر كحديقة عامة مع وضع كراسي وبراجورات على غرار الموضوعة بالممشى السياحي بمدينة الخارجة.