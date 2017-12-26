تسجيل الدخول

الوطن

"مسلم": النشطاء السياسيون و"فيس بوك" وراء تراجع الصورة الذهنية للإعلام

منذ 23 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"مسلم": النشطاء السياسيون و"فيس بوك" وراء تراجع الصورة الذهنية للإعلام

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة DMC، إن ظاهرتي دخول النشطاء السياسيين إلى مهنة الصحافة بدون قيم مهنية، و"فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام أثرا بشكل كبير على تراجع الصورة الذهنية للإعلام خلال السبع سنوات الأخيرة.

وقال رئيس تحرير جريدة الوطن، خلال كلمته في ندوة "دور الروتاري والصحافة والإعلام في المجتمع المدني بمصر" بنادي روتاري هيليوبوليس الشروق، إن الإعلام لا يغير الواقع بل يساعد في ذلك، مضيفًا أنه له دور مهم في دعم الاتجاهات.

وتابع مسلم، "اعتقد البعض أن الإعلام منصة للنضال السياسي، وليس وسيلة لإعلام الناس بالمعلومة"، مشيرًا إلى أن "البعض يصر على الخلط بين الخبر والرأي". 

وأوضح أن "الخبر عبارة عن معلومة نقدمها للناس أما المقال فهو رأي"، لافتًا إلى أن بعض البرامج انتقلت من إعلام الناس بالحقيقة للانتقال للرأي.

أخبار متعلقة

"الفيس بوك" يضيف خاصية جديدة لتسجيل الدخول إلى حسابك

"الفيس بوك" يضيف خاصية جديدة لتسجيل الدخول إلى حسابك

بعد انتشار سرقة حسابات "الفيس بوك" في الأونة الأخيرة قررت إدارة الفيس بوك في إضافة خاصية جديدة لضمان تسجيل الدخول إلى حسابك بأمان، محاولة منهم لسد
محمود مسلم: "الجزيرة" قناة مغرضة تعظّم دور الإرهاب

محمود مسلم: "الجزيرة" قناة مغرضة تعظّم دور الإرهاب

محمود مسلم: "الجزيرة" قناة مغرضة تعظّم دور الإرهاب
محمود مسلم: الوزراء يختفون وقت الأزمات.. وليس لديهم شعبية في الشارع

محمود مسلم: الوزراء يختفون وقت الأزمات.. وليس لديهم شعبية في الشارع

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن عدد كبير من أعضاء الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ليس لديهم شعبية في الشارع المصري، موضحًا
محمود مسلم: مؤتمر الشباب جرعة أمل ومصنع حقيقي للنجوم

محمود مسلم: مؤتمر الشباب جرعة أمل ومصنع حقيقي للنجوم

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بمؤتمر الشباب الرابع الدوري، الذي عُقد في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

التعليقات

محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»

الأكثر قراءة

عاجل