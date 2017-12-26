"مسلم": النشطاء السياسيون و"فيس بوك" وراء تراجع الصورة الذهنية للإعلام

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة DMC، إن ظاهرتي دخول النشطاء السياسيين إلى مهنة الصحافة بدون قيم مهنية، و"فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام أثرا بشكل كبير على تراجع الصورة الذهنية للإعلام خلال السبع سنوات الأخيرة.

وقال رئيس تحرير جريدة الوطن، خلال كلمته في ندوة "دور الروتاري والصحافة والإعلام في المجتمع المدني بمصر" بنادي روتاري هيليوبوليس الشروق، إن الإعلام لا يغير الواقع بل يساعد في ذلك، مضيفًا أنه له دور مهم في دعم الاتجاهات.

وتابع مسلم، "اعتقد البعض أن الإعلام منصة للنضال السياسي، وليس وسيلة لإعلام الناس بالمعلومة"، مشيرًا إلى أن "البعض يصر على الخلط بين الخبر والرأي".

وأوضح أن "الخبر عبارة عن معلومة نقدمها للناس أما المقال فهو رأي"، لافتًا إلى أن بعض البرامج انتقلت من إعلام الناس بالحقيقة للانتقال للرأي.