تسجيل الدخول

الوطن

عمادالدين حسين: لدينا أحزابا ورقية.. والإعلام يعيش في أسوأ فتراته

منذ 9 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
عمادالدين حسين: لدينا أحزابا ورقية.. والإعلام يعيش في أسوأ فتراته

عماد الدين حسين

هاجم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الأحزاب، قائلًا "ليس لدينا حياة سياسية حقيقية، والأحزاب ورقية وكرتوني".

وقال حسين، خلال كلمته في ندوة نادي روتاري هيليوبوليس الشروق حول "دور الروتاري والصحافة والإعلام في المجتمع المدني بمصر"، مساء اليوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي أخذت الشباب إلى واد آخر، مضيفا أن الخصوصية المحلية أصبحت تنسحق أمام العولمة.

وأضاف أن الإعلام المصري يعيش أصعب الفترات، برغم من دوره الكبير في المجتمع، مشيرًا إلى أن مستلزمات الطباعة زادت بعد تعويم الجنيه.

أخبار متعلقة

"أديب": لا يوجد صناعة سينما في مصر.. ويجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي

"أديب": لا يوجد صناعة سينما في مصر.. ويجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي

قال المخرج عادل أديب، إن وسائل التواصل الاجتماعي أعمال استخباراتية من الدرجة الأولى، ولا يوجد لها أي إيجابيات، موضحًا أنها وسائل فاسدة وتحولت لإدمان
رئيس تحرير "السياسة الدولية" يتسبب في انسحاب نائب من "إفريقية النواب"

رئيس تحرير "السياسة الدولية" يتسبب في انسحاب نائب من "إفريقية النواب"

انسحب النائب هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، من اجتماع اللجنة، مساء اليوم، برئاسة النائب السيد فليفل
رئيس تحرير مجلة أطفال تحذر من الأغاني الموجهة لهم: "تضع السم في العسل"

رئيس تحرير مجلة أطفال تحذر من الأغاني الموجهة لهم: "تضع السم في العسل"

حذرت الدكتورة نها عباس، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال، من بعض الأغاني التي يستمع إليها الأطفال في قنوات الأطفال العربية هذه الأيام
عماد الدين حسين: تطور الميديا فتح الباب أمام الإرهابيين لدخول كل بيت

عماد الدين حسين: تطور الميديا فتح الباب أمام الإرهابيين لدخول كل بيت

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على أهمية دور الإعلام في مواجهة الفكر والعمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن الإعلام الفترة الأخيرة تقلد أدوارا

التعليقات

محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»

الأكثر قراءة

عاجل