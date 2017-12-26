عمادالدين حسين: لدينا أحزابا ورقية.. والإعلام يعيش في أسوأ فتراته

هاجم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الأحزاب، قائلًا "ليس لدينا حياة سياسية حقيقية، والأحزاب ورقية وكرتوني".

وقال حسين، خلال كلمته في ندوة نادي روتاري هيليوبوليس الشروق حول "دور الروتاري والصحافة والإعلام في المجتمع المدني بمصر"، مساء اليوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي أخذت الشباب إلى واد آخر، مضيفا أن الخصوصية المحلية أصبحت تنسحق أمام العولمة.

وأضاف أن الإعلام المصري يعيش أصعب الفترات، برغم من دوره الكبير في المجتمع، مشيرًا إلى أن مستلزمات الطباعة زادت بعد تعويم الجنيه.