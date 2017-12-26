طارق عبدالجابر: رئيس قناة الشرق "ضحك على الناس".. وأيمن نور "ظالم"

قال طارق عبد الجابر، المذيع السابق بقناة الشرق، إن باسم خفاجي عندما كان رئيسًا لقناة الشرق "ضحك على الناس وعلى المتبرعين بأسهم للقناة"، كما أن أيمن نور خدع العاملين بدوره عندما تحدث عن "التنازل عن نصف المرتب".

وأضاف عبدالجابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، "الناس اللي كانوا شغالين هناك مش لاقيين ياكلوا، وبعض زملائنا كانوا بيشحتوا عشان ياكلوا ويشربوا".

وتابع: أيمن نور كان ظالم، لأنه ساعد على أكل حقوق بعض العاملين بقناة الشرق، مؤكدا أن توقف المتبرعين عن تقديم التبرعات لخفاجي، كان وراؤه أيمن نور ليكون مسئولاً عن القناة.