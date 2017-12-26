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الوطن

رئيس صندوق "تحيا مصر": 2 مليار جنيه أنفقت على ملف تطوير العشوائيات

منذ 22 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
رئيس صندوق "تحيا مصر": 2 مليار جنيه أنفقت على ملف تطوير العشوائيات

العشماوي

قال محمد عشماوي، الرئيس التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إنه تم صرف ما يقرب من 2 مليار جنيه على ملف تطوير العشوائيات من خلال إنشاء المدن البديلة للعشوائيات المهددة بالخطر، والتي تعتبر الأولوية الأولى للصندوق.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "on  اليوم" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن أكثر العشوائيات متمركزة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وتكون نتيجة الهجرة الداخلية من المحافظات لتوفير فرص عمل جديدة.

 وأشار إلى أن هناك مخططا عاما للقضاء على العشوائيات بالريف المصري وإنشاء القرى النموذجية المنتجة من خلال رفع كفاءة البيوت وإنشاء مناطق صناعية وزراعية بالظهير الصحراوى للمحافظات.

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