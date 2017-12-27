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الوطن

إعدام 22 كلبا ضالا في منطقتين بالفيوم

منذ 22 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
إعدام 22 كلبا ضالا في منطقتين بالفيوم

صورة أرشيفية-كلاب ضالة

أعدمت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 22 كلبا ضالا، في حملة للجنة إعدام الكلاب، بمدينة دمو الجديدة، ودمو البلد، بمركز الفيوم، بعد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في مناطقهم.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، صباح اليوم، إن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة ماجدة أنور، توجهت إلى محيط مساكن دمو الجديدة، وأعدمت 13 كلبا ضالا، ثم توجهت إلى دمو البلد، وأعدمت 9 كلاب أخرى.

وأشار وكيل وزارة، إلى أن المديرية تواصل حملاتها لمكافحة الكلاب الضالة على مستوى المحافظة.

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