خبير شؤون إفريقية: علاقة مصر بدول القارة أكبر من ملف سد النهضة

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، في هذا التوقيت، مهمة جدًا.

وأضاف قرني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف": "الزيارة مهمة جدًا لأنها تتعلق بالملف الأبرز في العلاقات المصرية-الإثيوبية، وهو ملف سد النهضة والأمن المائي المصري".

وتابع أن الجانب الآخر من الزيارة هو عدم حصر العلاقات بين مصر والدول الإفريقية في الملف المائي فقط، وإنما هناك علاقات تاريخية وثقافية وحضارية"، موضحا: "دخول البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، يؤكد الرؤية المصرية في حلحلة هذا الملف، وتحرك مصر دائمًا وفق الآليات والاطر القانونية المعتمدة في الأوساط والعلاقات الدولية".