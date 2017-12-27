الدولار يستقر في 12 بنكا.. و17.79 جنيه أعلى سعر للشراء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون تغيير منذ بداية الأسبوع الجاري في بعض البنوك، فيما تراجع بشكل طفيف في البعض الآخر، وسجل أعلى سعر للشراء بـ17.79 جنيه في 12 بنكا، بينها: "الاستثمار العربي - الاسكندرية - بلوم- الأهلي الكويتي - مصرف أبوظبي الإسلامي - قناة السويس - المصري لتنمية الصادرات - البنك التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - المشرق - المصرف العربي الدولي وhsbc".

وتستعرض "الوطن" الأسعار المتداولة في البنوك، وهي كالتالي:

بنك المشرق: 17.79 جنيه للشراء - 17.89 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 17.79 جنيه للشراء - 17.89 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 17.79 جنيه للشراء - 17.89 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 17.77 جنيه للشراء - 17.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 17.75 جنيه للشراء - 17.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 17.69 جنيه للشراء - 17.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 17.69 جنيه للشراء - 17.79 جنيه للبيع.