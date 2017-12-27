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الوطن

استقرار أسعار الفاكهة.. والبرتقال البلدي بـ4 جنيهات

منذ 17 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
استقرار أسعار الفاكهة.. والبرتقال البلدي بـ4 جنيهات

برتقال

شهدت أسعار بعض الفاكهة في سوق العبور "جملة" استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم، وسجّلت الفواكه الأسعار التالية:

برتقال بلدي: 3 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

برتقال سكري: 4 - 5 جنيهات للكيلوجرام.

برتقال أبوسرة: 3 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

اليوسفي: 3 - 5 جنيهات للكيلوجرام.

ليمون بلدي: 4 - 9 جنيهات للكيلوجرام.

كنتالوب: 3.50 - 5.50 جنيه للكيلوجرام.

الجوافة: 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

رمان: 6 - 8 جنيهات للكيلوجرام.

تين برشومي: 5 - 10 جنيهات للكيلوجرام.

فراولة: 6 - 9 جنيهات للكيلوجرام.

كاكا: 4 - 8 جنيهات للكيلوجرام.

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