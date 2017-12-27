استقرار أسعار الفاكهة.. والبرتقال البلدي بـ4 جنيهات

"البورصة" ترتفع في التعاملات الصباحية بمشتريات العرب والأجانب



استهلت البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13377.80