استقرار أسعار الفاكهة.. والبرتقال البلدي بـ4 جنيهات

برتقال
شهدت أسعار بعض الفاكهة في سوق العبور "جملة" استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم، وسجّلت الفواكه الأسعار التالية:
برتقال بلدي: 3 - 4 جنيهات للكيلوجرام.
برتقال سكري: 4 - 5 جنيهات للكيلوجرام.
برتقال أبوسرة: 3 - 4 جنيهات للكيلوجرام.
اليوسفي: 3 - 5 جنيهات للكيلوجرام.
ليمون بلدي: 4 - 9 جنيهات للكيلوجرام.
كنتالوب: 3.50 - 5.50 جنيه للكيلوجرام.
الجوافة: 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.
رمان: 6 - 8 جنيهات للكيلوجرام.
تين برشومي: 5 - 10 جنيهات للكيلوجرام.
فراولة: 6 - 9 جنيهات للكيلوجرام.
كاكا: 4 - 8 جنيهات للكيلوجرام.