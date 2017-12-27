مقتل قيادي بتنظيم "بيت المقدس" في العريش

تمكنت قوات الأمن بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، من تصفية أحد أخطر العناصر الإرهابية، المطلوب لأجهزة الأمن لاتهامه باستهداف الأقباط بمدينة العريش.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن معلومات وصلت لقوات الأمن تفيد اختباء أحد العناصر الإرهابية، داخل منزل خلف منطقة الساحة الشعبية بدائرة قسم ثالث العريش، وعلى الفور حاصرت قوات الأمن المنزل من جميع الاتجاهات، وبمجرد شعور الإرهابي بحصار الشرطة للمنزل، بدأ فى إطلاق النار على القوات من طبنجة 9 ملى، فبادلته القوات إطلاق النار حتى تمكنت من تصفيته، وعثرت بحوزته على قناع أسود وطبنجة 9 ملى تبين السطو عليها من أحد رجال الشرطة.

وأضافت المصادر، أنه تبين بعد الكشف عن هوية الإرهابي، بأنه إبراهيم أبو عنجة شقيق محمود أبو عنجة، والاثنين من قيادات تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي ومطلوبين لأجهزة الأمن لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية، تخصصت في استهداف الأقباط والكنائس بمدينة العريش.