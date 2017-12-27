مدير أمن القليوبية: حسن معاملة المواطن أهم أولوياتي

قال اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية الجديد، في أول تصريح له إنه سيولي ملف حسن معاملة المواطنين، اهتماما خاصا فالمواطن هو شريك في عملية الأمن، وعنصر هام، مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين المجرم والمواطن المخالف.

وأضاف "خيرت"، أنه سيهتم بتطبيق الأمن بشقيه، الجنائي والسياسي، مشيرا إلى أن هذا لا يخل بمنظومة المعاملة الطيبة للمواطن التي سيحرص على تبنيها خلال الفترة المقبلة.

كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اعتمد اليوم حركة تنقلات جديدة شملت، تعيين اللواء إيهاب خيرت مديرا لأمن القليوبية، خلفا للواء محمد توفيق حمزاوي، الذي تم نقله للعمل نائبا لرئيس قطاع الأمن الاجتماعي.

فيما استمر اللواء محمد الألفي، مديرا لمباحث القليوبية والعميد حسام الحسيني، رئيسا لمباحث القليوبية.