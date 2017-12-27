التحالف الدولي يتهم الرئيس السوري بالسماح للجهاديين بالتحرك في مناطقها

اتهم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد بالسماح لعناصر تنظيم "داعش" بالتحرك في مناطق سيطرته "دون معاقبتهم".

وقال الجنرال البريطاني فيليكس جيدني للصحفيين، إن مقاتلي التنظيم"يتحركون على ما يبدو دون معاقبتهم في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، ما يظهر بوضوح أن النظام إما لا يرغب أو أنه عاجز عن هزم داعش ضمن حدوده".

وبحسب جيدني، أحد قادة عمليات التحالف الدولي في العراق وسوريا، فإن التحالف لاحظ أن العديد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين طردوا من الرقة، أبرز معاقلهم في شرق سوريا، انتقلوا إلى الغرب وأعادوا تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة ليتمكنوا من الإفلات من المراقبة بسهولة أكبر.

وقال متحدثا عبر دائرة الفيديو من بغداد إن قوات التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية "مدركة تماما أن تنظيم الدولة الإسلامية عدو صبور لديه قدرة كبيرة على التأقلم".

وتابع "نعلم أنهم قد يحاولون تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة وأنهم سيحاولون حتما تنفيذ عمليات إرهابية أينما وحينما يكون ذلك ممكنا".

غير أن التحالف الذي تقوده واشنطن لا ينوي مطاردة مقاتلي التنظيم في مناطق سيطرة النظام السوري وحليفتيه روسيا وإيران.

وأضاف غيدني "سنواصل تنفيذ عمليات في المناطق التي حررها حلفاؤنا في سوريا وندعو النظام السوري إلى التكفل بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطرته".