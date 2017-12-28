صحيفة أمريكية: تناقص نطاق سيطرة "داعش" بتسع مرات في عهد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 28 ديسمبر، أن حجم الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، تراجع بمقدار تسع مرات منذ تولية الحكم، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" مقالاً تحدث عن الرئيس الأمريكي قائلا: "عندما أصبح ترامب في العشرين من يناير رئيسًا، كان 35 ألف من مسلحين داعش يسيطرون على نحو 17500 ألف ميل مربع [نحو 45 ألف كلم مربع] من أراضي سوريا والعراق، حتى 21 ديسمبر"، ووفقا لتقديرات الجيش الأمريكي، سيطر المسلحون الباقون وعددهم نحو ألف على 1900 ميل مربع [حوالي 5000 كيلومتر مربع].

يشار إلى أن الصحيفة اعتمدت في مقالها على معلومات وزارة الدفاع الأمريكية، فيما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 6 من الشهر الجاري، عن الهزيمة الكاملة لتنظيم "داعش" على ضفتي نهر الفرات في سوريا.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية، أدت حتى الآن، إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن بتلك المناطق.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات في سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي دون الحصول على إذن بذلك من سلطات البلاد.