تسجيل الدخول

الوطن

    

*

صحيفة أمريكية: تناقص نطاق سيطرة "داعش" بتسع مرات في عهد ترامب

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
صحيفة أمريكية: تناقص نطاق سيطرة "داعش" بتسع مرات في عهد ترامب

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 28 ديسمبر، أن حجم الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، تراجع بمقدار تسع مرات منذ تولية الحكم، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" مقالاً تحدث عن الرئيس الأمريكي قائلا: "عندما أصبح ترامب في العشرين من يناير رئيسًا، كان 35 ألف من مسلحين داعش يسيطرون على نحو 17500 ألف ميل مربع [نحو 45 ألف كلم مربع] من أراضي سوريا والعراق، حتى 21 ديسمبر"، ووفقا لتقديرات الجيش الأمريكي، سيطر المسلحون الباقون وعددهم نحو ألف على 1900 ميل مربع [حوالي 5000 كيلومتر مربع].

يشار إلى أن الصحيفة اعتمدت في مقالها على معلومات وزارة الدفاع الأمريكية، فيما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 6 من الشهر الجاري، عن الهزيمة الكاملة لتنظيم "داعش" على ضفتي نهر الفرات في سوريا.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية، أدت حتى الآن، إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن بتلك المناطق.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات في سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي دون الحصول على إذن بذلك من سلطات البلاد.

أخبار متعلقة

محكمة مركزية تدين إسرائيلي بمحاولة الانضمام إلى "داعش"

محكمة مركزية تدين إسرائيلي بمحاولة الانضمام إلى "داعش"

أدانت المحكمة المركزية في الناصرة، الإسرائيلي، فالنتين فلاديمير مازلافسكي، من سكان قرية عرب الشبلي، بمحاولة الانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش"، ووفقا لوكالة "معا"،
موسكو تتهم واشنطن بتدريب عناصر "داعش" في قواعدها شمال سوريا

موسكو تتهم واشنطن بتدريب عناصر "داعش" في قواعدها شمال سوريا

اتهم رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قاعدة "التنف" الواقعة على الحدود
"الجيش الليبي": القوات الجوية تصدت لعمليات "داعش" في سدرة

"الجيش الليبي": القوات الجوية تصدت لعمليات "داعش" في سدرة

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن هناك عملية تخريبية استهدفت خط البترول في المنطقة الغربية لخلق فوضى اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية.
استخبارات ألمانية تحذر من خطر وقوع هجمات بأوروبا مع تفكك "داعش"

استخبارات ألمانية تحذر من خطر وقوع هجمات بأوروبا مع تفكك "داعش"

حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية الاستخبارات الداخلية في ولاية هامبورغ الألمانية، من تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا، مع تفكك تنظيم "داعش" بسوريا والعرا
توقيف 38 شخصًا للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش" شمال غربي تركيا

توقيف 38 شخصًا للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش" شمال غربي تركيا

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 38 شخصًا، اليوم الخميس، في ولاية بورصة (شمال غرب) للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش. وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"
لودريان: 500 إرهابي فرنسا ما زالوا في سوريا والعراق.. وعودتهم صعبة

لودريان: 500 إرهابي فرنسا ما زالوا في سوريا والعراق.. وعودتهم صعبة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أن عدد الإرهابيين الفرنسيين الذين ما زالوا في سوريا والعراق يناهز 500، مشددا عل
الجيش الليبي: انتقال عناصر من "داعش" في سوريا والعراق إلى ليبيا

الجيش الليبي: انتقال عناصر من "داعش" في سوريا والعراق إلى ليبيا

حذر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، من استمرار وجود جيوب لتنظيم "داعش" الإرهابي و"القاعدة" في ليبيا، مشيرا إلى تقارير استخباراتية تؤكد
مرصد الأزهر يضع 3 سيناريوهات لعناصر داعش الهاربة من سوريا والعراق

مرصد الأزهر يضع 3 سيناريوهات لعناصر داعش الهاربة من سوريا والعراق

مرصد الأزهر يضع 3 سيناريوهات لعناصر داعش الهاربة من سوريا والعراق
ترامب: "داعش" خسر تقريبا كل الأراضي المُسيطر عليها في سوريا والعراق

ترامب: "داعش" خسر تقريبا كل الأراضي المُسيطر عليها في سوريا والعراق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر تقريبا كل الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق.
أستراليا تسحب قواتها من سوريا والعراق بعد الانتصار على "داعش"

أستراليا تسحب قواتها من سوريا والعراق بعد الانتصار على "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، الجمعة، انتهاء ضرباتها الجوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، بعد مشاركتها لمدة ثلاثة سنوات ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات
ترامب ينفذ تهديده بشأن القدس ويعاقب الأمم المتحدة بتقليل الإسهامات

ترامب ينفذ تهديده بشأن القدس ويعاقب الأمم المتحدة بتقليل الإسهامات

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الأمريكية اقتطاع 285 مليون دولار من إجمالي إسهامها في ميزانية الأمم المتحدة خلال عام 2018

التعليقات

محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»

الأكثر قراءة

عاجل