إحباط تهريب 50 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

شنت مباحث التموين بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء عبدالفتاح، مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط التحار المخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وحررت الحملة التى ترأسها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، عن تحرير محضر مخالفة ضد "ر.م" 44 عاما، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز بدر، لجمعه 50 طن أسمدة زراعية مُدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والمخصصة للتوزيع على المزارعيين بنظام الحيازات والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.