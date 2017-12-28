تسجيل الدخول

الوطن

    

*

إحباط تهريب 50 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

منذ 31 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إحباط تهريب 50 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

صورة أرشيفية

شنت مباحث التموين بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء عبدالفتاح، مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط التحار المخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وحررت الحملة التى ترأسها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، عن تحرير محضر مخالفة ضد "ر.م" 44 عاما، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز بدر، لجمعه 50 طن أسمدة زراعية مُدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والمخصصة للتوزيع على المزارعيين بنظام الحيازات والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية محظور بيعها بأبوقرقاص في المنيا

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية محظور بيعها بأبوقرقاص في المنيا

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية محظور بيعها بأبوقرقاص في المنيا
إحباط تهريب 15 طن أسمدة زراعية مدعمة للسوق السوداء بالبحيرة

إحباط تهريب 15 طن أسمدة زراعية مدعمة للسوق السوداء بالبحيرة

شنت مباحث التموين بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح، مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط التحار المخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة
ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

شن رجال مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، اليوم السبت، حملة لضبط
ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

شنت مباحث التموين فى البحيرة، بإشراف اللواء علاء عبدالفتاح مدير الأمن، حملة للرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بالسلع المدعمة.
"التموين" تضبط 16 طن أسمدة زراعية مدعمة في البحيرة

"التموين" تضبط 16 طن أسمدة زراعية مدعمة في البحيرة

شنّت مباحث التموين بالبحيرة تحت إشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة للرقابة
ضبط 50 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

ضبط 50 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

التعليقات

محمود مسلم يكتب: مولد «المرشحين المحتملين»

الأكثر قراءة

عاجل